Rimpianto Imolese, un pari che non va giù

IMOLESE

1

PISTOIESE

1

IMOLESE: Salgado; Agbugui, Dall’Osso (1’ st Ballanti) Ale, Barnabà, Brandi (18’ st Vlahovic), Manzoni (29’ st Vasconcellos), Mattiolo, Manes (23’ st Calabrese), Gasperoni (13’ st Garavini), Melloni. A disp. Adorni, Raffini, Guidi, Pierfederici. All. D’Amore.

PISTOIESE: Cecchini; Di Benedetto (1’ st Grilli), Donida (1’ st Larhrib), Polvani, Mazzei, Lauria, Diodato (24’ st Cuomo), Kharmoud, Basanini (33’ st Greselin), Sparacello, Pinzauti (36’ st Tascini). A disp. Lagonigro, Maloku, Lollo, Balleello. All. Giacomarro.

Arbitro: Recupero di Lecce.

Reti: 3’ pt Manes, 19’ st Larhrib.

Note: espulso al 46’ st Kharmoud per gioco scorretto. Ammoniti: Di Benedetto, Agbugui, Garavini, Barnabà, Mazzei.

Un altro pareggio per l’Imolese, il terzo del mese e il primo tra le mura amiche del Galli, e che come i precedenti sta strettissimo ai ragazzi di D’Amore.

Match sbloccato in avvio da Manes, con i rossoblù che si fanno preferire a livello di gioco e di tenuta del campo, andando più volte vicino al bis, poi, a metà ripresa il pareggio della Pistoiese, che torna da Imola con più entusiasmo rispetto ai padroni di casa, in attesa ancora di fare il definitivo salto di qualità.

Pronti-via e l’Imolese passa subito: Manes riceve al limite, si crea lo spazio per il tiro e scarica un potente sinistro in rete bucando Cecchini, 1-0.

Tre minuti dopo, sono ancora i rossoblù a rendersi pericolosi con Melloni, che s’invola sulla destra, supera un avversario e calcia però debolmente verso la porta.

Il primo squillo degli arancioni arriva al 9’, quando Salgado respinge di piede il velenoso tentativo di Donida. Poi, fino all’intervallo, sarà la squadra di D’Amore a dettare tempi e ritmi del gioco. Ci provano prima Gasperoni e poi Mattiolo, con Cecchini bravo a non farsi sorprendere, e a evitare il doppio svantaggio.

A inizio ripresa Ballanti prende il posto di Dall’Osso, mentre Giacomarro inserisce Grilli e Larhrib per Di Benedetto e Donida. Ed è proprio grazie ai cambi che i toscani trovano la rete del pari, poco dopo l’ora di gioco, con Larhirib che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, riceve in area e batte Salgado per l’1-1.

La reazione dell’Imolese è immediata e cresce sempre più col passare dei minuti. All’81’ Garavini mette in mezzo per Mattiolo, che davanti al portiere manca l’aggancio di un soffio, quattro minuti più tardi, ancora Garavini, centra in pieno la traversa su tiro-cross dalla sinistra, poi Vlahovic, dal limite dell’area, costringe Cecchini agli straordinari.

Un assedio totale, che però non porta i suoi frutti. Nel recupero, la Pistoiese resta in 10, dopo il rosso a Kharmoud, ma il risultato non cambia. Amaro in bocca, ma c’è subito la possibilità per riscattarsi, mercoledì sempre al Galli nel recupero col Tuttocuoio.