Rimpianto Masi nel finale. Proteste per il gol annullato

masi torello

1

valsanterno

2

MASI T. VOGHIERA: Broccoli, Fiore, Tosse, Mazzoni (58’ Maistrello), Ginesi (71’ Baldon), Cattin, Quarella E., Boschini, Toffano (67’ Ghali), Maione, Parmeggiani. All. Lega. A disp. Bianconi, Quarella T., Vidali, Nannini, Marangon, Nardini.

VALSANTERNO: Tonini A., Garavini (52’ Castagnini), Valentini L., Gallinucci, Alpi (58’ Sini), Tosi, Nati (83’ Nappi D.), Pirazzoli, Tonini M. (83’ Nappi C.), Abiba, Bali (69’ Senese). All. Geraci. A disp. Sartiani, Raffini, Valentini C., Izzaouzi.

Arbitro: Raule da Bologna.

Reti: 14’ Bali (rig.), 18’ Pirazzoli, 66’ Toffano.

Note: ammonito Fiore.

Non è riuscito il tentativo di rimonta del Masi Torello Voghiera, uscito sconfitto dalla partita contro il Valsanterno. Determinanti sono state le reti siglate nel primo tempo dalla squadra ospite. Nel secondo tempo, i padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze e a sfiorare il colpo del pareggio con Fiore, la cui rete è stata annullata per un fallo sul portiere Andrea Tonini ravvisato dall’arbitro, tra le contestazioni del pubblico locale.

La cronaca si apre al 12’ con Bali che, ricevuta palla sulla fascia, entra in area e tenta la conclusione, ma Broccoli salva in calcio d’angolo. Due minuti più tardi, agli ospiti viene accordato un calcio di rigore per fallo in area di Ginesi su Abiba: dal dischetto va Bali che non sbaglia e sigla lo 0-1. E al 18’ arriva anche il raddoppio per il Valsanterno: sul cross in area di Nati, è Pirazzoli a conquistare la sfera e a calciarla verso lo specchio; la palla carambola sul palo interno alla destra di Broccoli e finisce in fondo al sacco. La gara si fa in salita per l’undici allenato da mister Lega che, al 44’, rischia di subire la terza rete ospite: Abiba libera in area Mattia Tonini che conclude, ma la palla viene deviata e termina sul fondo. Al 45’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Mazzoni a cercare fortuna per i padroni di casa, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa, al 2’, è Bali a colpire di testa la palla sul preciso cross in area di Pirazzoli, ma Broccoli si oppone con una strepitosa parata.

All’8’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, è Cattin a portarsi ad andare alla conclusione, ma Andrea Tonini è attento e blocca a terra. Al 22’ il Masi accorcia le distanze con Toffano, lesto a conquistare la palla respinta dal portiere del Valsanterno sul tiro di Parmeggiani, e a calciarla in fondo al sacco. L’attaccante, poi, si infortuna ed è costretto a lasciare il posto a Ghali. Cresce la pressione offensiva del Masi che, al 33’, va in gol con Fiore, ma l’arbitro ravvisa un fallo sul portiere e annulla. Al 44’ Maistrello serve un’ottima palla a Ghali, anticipato da Andrea Tonini in uscita.

Valerio Franzoni