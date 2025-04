Rinviata Traversagna-Atletico Marginone, New Team e Filicaia Diavoli Rossi chiudono il campionato

Non si è disputato il recupero della ventitreesima giornata nel girone "B" tra Traversagna ed Atletico Marginone: la sfida è stata rinviata per la mancanza del direttore di gara; verrà nuovamente giocata martedì o mercoledì prossimi.

Nel girone "A", intanto, questo pomeriggio si giocherà l’ultima gara del campionato, visto che non ci saranno i play-off, con New Team e Filicaia Diavoli Rossi, già promosse in Seconda categoria. E, proprio alle 15.30, si affronteranno Filicaia Diavoli Rossi e New Team, un match che chiuderà in bellezza questo campionato per le due formazioni garfagnine. Le altre gare in programma alle 15 saranno: Sporting Vagli - Lucca Ovest, Farneta - Pontecosi Lagosì; alle 15.30: Barga - Calcistica Popolare Trebesto, Casciana Poggio - San Lorenzo, Coreglia San Vito; alle 16: Baston Villa Qrv - Aquila Sant’Anna.

Nel girone "B" discorso diverso, con il Vorno già promosso direttamente in Seconda categoria, con ben due giornate d’anticipo, mentre è ancora tutta da decidere la griglia dei play-off, dato che ancora non è scattata la "forbice". Al momento gli accoppiamenti sarebbero: Biocaqua Av Le Case - Lammari e Sant’Alessio Spianate; ma in questo caso il campionato terminerà la prossima settimana ed è ancora tutto più che mai aperto e per gli ultimi verdetti c’è da attendere l’ultimo turno. Le gare in programma questo sabato, invece, sono: alle 15 Stiava - Lido di Camaiore; mentre, alle 15.30: Galleno - Bargecchia, Real Borgo Pittini - Veneri, Spanate - Atletico Marginone, Traversagna - Bioacqua Av Le Case, Villa Basilica - Sant’Alessio, Vorno - Lammari.

Al. Lomb.