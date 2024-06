Rio Maior cambia. La panchina affidata a Cervia

E’ appena stato annunciato il nuovo allenatore del Rio Maior, che però non ha ancora finito di ...festeggiare la promozione in Prima categoria: ad assumere la guida tecnica sarà Andrea Cervia che ha appena riportato in Promozione il Follo. In casa arancio-viola intanto ci si gode il momento ancora un po’, con una lunga serata partita da Spezia con destinazione Cinque Terre, con giocatori e il tecnico Emiliano Milone, indimenticato ex giocatore dello Spezia. Nel corso della passata stagione Milone, oltre a guidare la squadra, ha anche indossato le scarpette per scendere in campo come giocatore così come il presidente Mattia Boccolini. Ma con la nuova stagione si farà ancora più sul serio e il doppio ruolo allenatore-giocatore non sarà più previsto. La serata della festa-promozione è stato un trionfo di cori, canti, fumogeni e bandiere sul traghetto che ha portato squadra e staff dalla Passeggiata Morin di Spezia fino a Riomaggiore. A fare gli onori di casa la Fabrizia Pecunia che ha premiato calciatori e dirigenti.

Non mancava al fianco del primo cittadino Luigi Cigliano, ’Luigino’, tifoso storico del Rio Maior che ha sempre tenuto in piedi l’omonimo circolo anche quando la squadra era scomparsa dal panorama calcistico. Questa la rosa della squadra che al primo anno di attività ha subito portato il Rio Maior in Prima categoria, da dove mancava da qualche decennio: Azzaro, Bonfiglio, Carro, Cattani, Civieri, Costa, Crovara, Fazio, Laudicina, Lonardo, Martelli, Milone G., Mori, Papocchia, Pietro e Tommaso Pasini, Pieri, Polidoro, Ratti, Vegna, Zonza, Andrea, Luca e Simone Gasparini.