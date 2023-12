Riparte la Carrarese. Azzurri di nuovo al lavoro in vista del match di Fermo. L’emergenza è alle spalle

E’ giornata di ripresa dell’attività per i giocatori della Carrarese che alla fine hanno avuto a disposizione soltanto cinque giorni di vacanza, contro gli otto dello scorso anno, per ricaricare le pile. Dopo la ’chiamata’ odierna è prevista per la squadra una doppia seduta di allenamento il 29 e il 30 dicembre. Gli azzurri saranno sul pezzo anche il 31 dicembre e il 1 gennaio e di conseguenza i festeggiamenti per il nuovo anno saranno molto contenuti. Il 2 gennaio è alle liste l’ultima giornata di doppio lavoro poi si andrà avanti con sessioni singole sino al 6 gennaio quando a Fermo si aprirà il girone di ritorno dei marmiferi.

Un inizio d’anno sulla carta abbordabile, visto che l’allenatorer Dal Canto e i suoi ragazzi si troveranno di fronte il fanalino di coda del girone, ma che nella realtà nasconde più di un’insidia. La Fermana, infatti, a differenza di quanto sembra dire la sua classifica, è una squadra pericolosa e in salute che nel mese di dicembre è rimasta imbattuta ed ha fatto un filotto davvero importante di risultati positivi. Prima è riuscita a fermare in casa sul pari la lanciatissima Torres (1-1) e poi è andata a pareggiare anche a Lucca (0-0). Ha compiuto un piccolo capolavoro battendo in rimonta la Juventus Next Gen (2-1) e nell’ultimo match è uscita indenne dallo stadio Adriatico di Pescara (1-1). La Carrarese, dunque, farà bene a non cullare l’idea di poter contare su punti ’facili’.

Gli azzurri possono, questo sì, tirare un sospiro di sollievo perché non verseranno più nella situazione di emergenza totale con la quale hanno dovuto fare i conti. Si è azzerata in primis la lista degli squalificati. Contro la Fermana rientreranno Imperiale, Della Latta e Schiavi. Il centrocampo, ridotto ai minimi termini tanto da costringere Dal Canto a schierare Capello mezzala contro il Pontedera, recupera pezzi importanti. Si attendono riscontri anche dall’infermeria dalla quale potrebbero uscire definitivamente Grassini, Capezzi e Zuelli.

La Lega Pro, intanto, ha comunicato il programma delle gare dalla 2ª alla 9ª giornata di ritorno. Eccolo nel dettaglio: domenica 14 gennaio ore 20.45 Carrarese–Arezzo, domenica 21 gennaio alle ore 18.30 Vis Pesaro–Carrarese, domenica 28 gennaio alle ore 16.15 Carrarese–Torres, domenica 4 febbraio alle ore 16.15 Carrarese–Olbia, sabato 10 febbraio alle ore 20.45 Virtus Entella–Carrarese, mercoledì 14 febbraio alle ore 18.30 Carrarese–Gubbio, domenica 18 febbraio alle ore 14 Ancona–Carrarese, domenica 25 febbraio alle ore 20.45 Carrarese–Sestri Levante.

Gianluca Bondielli