Riprendere il sogno C. La Samb sbarca a Riano

Riprendere a volare verso la Serie C. E’ questo l’obiettivo della Samb per la trasferta di Riano. I rossoblù dopo il pareggio interno di domenica scorsa con il Fossombrone, vogliono riprendere la loro marcia. I dieci punti di vantaggio sull’Aquila rappresentano un buon margine, ma guai ad abbassare la guardia. Palladini oltre che sul piano tecnico ha lavorato tanto in settimana sulla mente dei suoi ragazzi per renderli consapevoli del fatto che da questo pomeriggio e fino al 4 maggio non sono ammissibili cali di tensione. Gennari e compagni in questo senso hanno e stanno dimostrando grande maturità. Una nota di merito che conferma la solidità del gruppo creato e plasmato da Ottavio Palladini.

Il tecnico rossoblù contro la Roma City dovrà fare a meno di capitan Eusepi che comunque è salito sul pullman che ha portato la squadra nel ritiro di Monterotondo. Il suo posto in avanti verrà preso da Moretti che farà coppia con Sbaffo. Kerjota agirà sull’out destro mentre a sinistra in ballottaggio ci sono Baldassi e Battista. Mancheranno anche Lulli, Zini, Fabbrini e Semprini infortunati. La Roma City non sta attraversando un gran momento. Nelle ultime quattro partite i laziali hanno conquistato solo due punti scivolando in zona play out e quindi giocheranno alla morte per portare a casa un risultato positivo.

Rispetto alla gara di andata non ci saranno l’attaccante sambenedettese Gianmarco Piccioni, passato al Nardò, il centrocampista Barberini affrontato a L’Aquila contro gli abruzzesi e la punta centrale Camilli seguito dalla Samb nel corso del mercato e poi approdato all’Ostia del neo presidente De Rossi. In campo, invece, ecco tre ex rossoblù. Si tratta dei centrocampisti Luca Gelonese (104 presenze dal 2017 al 2020) e Alessandro Marchi (16 gettoni nella stagione 2017-2018, a segno nella gara play off di Cosenza) ed il portiere Filippo Berti (7 presenze nella stagione 2022/23).

"C’è poco da dire –dichiara il tecnico della Roma City Alessandro Boccolini nel sito del club laziale- la squadra da domenica in poi ha davanti dodici finali dove dovrà dimostrare il proprio valore a prescindere dall’avversario che avremo difronte, sempre con il massimo rispetto, ma senza alcun timore, in casa ed in trasferta. Non voglio dilungarmi, i ragazzi sanno che ho piena fiducia in loro, che ci credo ma è necessario da qui sino a fine campionato sudare e meritare la maglia, mettendo testa e cuore, in ogni partita, in ogni allenamento per il Roma City FC".

Benedetto Marinangeli