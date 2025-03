Riprendono gli allenamenti al campo Bartolini. L’Atletico Ascoli già pensa al Città di Isernia

L’Atletico Ascoli torna al lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi da Mister Simone Seccardini in considerazione della pausa del campionato di Serie D. Oggi pomeriggio i bianconeri si ritroveranno al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli per iniziare a preparare la sfida di domenica in casa contro il Città di Isernia San Leucio, ultimo in classifica. Prima dei tre giorni di relax il tecnico ha comunque sottoposto i suoi ragazzi ad una serie di allenamenti intensi in vista dello sprint finale. Sette giornate prima della fine del campionato con l’Atletico che proverà a migliorare il sesto posto dello scorso anno e soprattutto i 50 punti conquistati. La classifica vede la compagine del patron Graziano Giordani attualmente al settimo posto con 36 punti con le prime quattro posizioni che sembrano ormai blindate ma con la possibilità di agguantare ancora il quinto posto, distante solo tre punti, che varrebbe i playoff. Un obiettivo difficile, ma non impossibile anche in considerazione dello scontro diretto allo stadio ‘Del Conero’ contro l’Ancona attualmente quinta. "Nella testa di tutti c’è ancora il sogno playoff – ha affermato nei giorni scorsi in una intervista il centrocampista Mirco Severini, autore lo scorso anno di due reti e un assist in 28 presenze ed entrato di diritto nella storia dell’Atletico Ascoli avendo realizzato il primo storico gol in Serie D alla terza giornata contro il Campobasso – ma lo stesso pensiero ci ha fatto un po’ male". La sensazione infatti è che l’Atletico Ascoli, dopo un inizio di stagione esaltante, abbia perso un po’ troppi punti per strada nella fase centrale del campionato, ma l’obiettivo è ancora possibile e con 21 punti a disposizione, i bianconeri devono assolutamente provarci. "Lo scorso anno nel girone di ritorno – ha concluso Severini – abbiamo raccolto quanto di buono avevamo seminato. Tutto è iniziato a girare dalla nostra parte, ma non per caso o fortuna. Abbiamo avuto più consapevolezza in noi stessi grazie anche al mister che ci ha dato una grande mano. Alla fine, con i dieci risultati utili consecutivi e con un sesto posto a soli due punti dai playoff, ci siamo ripresi delle belle soddisfazioni".

Valerio Rosa