Riprendono gli allenamenti. L’Atletico Ascoli si prepara per la capolista

Concluse le festività, questo pomeriggio alle 14 l’Atletico Ascoli si ritroverà al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli per riprendere la preparazione in vista dell’attesissimo derby contro la capolista Samb in programma domenica 5 gennaio alle 14.30 allo stadio Riviera delle Palme. Già, proprio quel 5 gennaio che segna una data memorabile nella storia della rivalità calcistica tra le due città. Il 5 gennaio del 1986, è stato infatti disputato l’ultimo derby ‘vero’ tra Samb e Ascoli in uno stadio gremito. Fu il bomber bianconero Massimo Barbuti a ‘gelare’ il Riviera e la risposta arrivò con una punizione di Fattori che si infilò all’incrocio dei pali per il definitivo 1-1. Sono passati quasi 40 anni da quella sfida, ma la rivalità tra le due città non si è placata, anzi, nonostante un’intera generazione abbia mai visto un derby ‘vero’. Nonostante la nuova Samb in realtà sia nata dalle ceneri del Porto d’Ascoli e l’Atletico sia la seconda squadra del capoluogo piceno, quella di domenica sarà comunque una sfida tutta da vivere anche se mancherà il pubblico delle grandi occasioni visto che la trasferta è stata vietata per motivi di ordine pubblico, ai residenti nei comuni di Ascoli, Venarotta, Castel di Lama, Maltignano e Folignano. Un peccato, soprattutto perché la tifoseria dell’Atletico Ascoli solitamente si muove in numero davvero esiguo. I calciatori del Patron Graziano Giordani l’altra sera si sono ritrovati al ristorante dell’Hotel Villa Pigna per festeggiare il Capodanno e poi ieri hanno goduto di una giornata libera da trascorrere con le famiglie. Oggi si tornerà a sudare. Intanto sul profilo social dell’Atletico Ascoli è stato tracciato un bilancio dell’anno appena trascorso: "L’anno che si è concluso – è stato scritto – resterà per sempre nella storia dell’Atletico Ascoli. Abbiamo affrontato realtà calcistiche storiche, squadre blasonate, e non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo lottato, ci siamo emozionati e, soprattutto, abbiamo dimostrato il nostro valore. Nella classifica dell’anno solare 2024, abbiamo conquistato un prestigioso terzo posto, con 58 punti complessivi. Grazie quindi a tutti: soci, dirigenti, sponsor, staff, giocatori e tifosi, che ci hanno sostenuto con passione e determinazione. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi: il viaggio continua".

Valerio Rosa