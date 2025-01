Riprendono gli appuntamenti all’Arezzo Equestrian Centre. 300 cavalieri in gara. Sfida sugli ostacoli

Ripartono le sfide sugli ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre. Fino a domenica è in corso un concorso nazionale che vede al via 300 concorrenti in arrivo da tutta la penisola. Il primo di una serie di concorsi che avvicineranno all’evento più importante della stagione, il Toscana Tour. La sfida internazionale sugli ostacoli che fa arrivare nella nostra città i big dell’equitazione a livello mondiale. Un altro concorso nazionale di salto ostacoli è in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio e altri due dal 14 al 16 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo. Il 5 marzo partirà il Toscana Tour che andrà avanti fino al 13 aprile per cinque settimane di agonismo ad altissimi livelli. Ma intanto fino a domenica cavalieri ed amazzoni italiane si sfideranno per un nazionale sui campi in sabbia dell’Arezzo International Horse ogni giorno suddivisi in tante categorie. Da quelle riservate ai bambini in sella ai pony fino ad aumentare con quelle rivolte ai professionisti dell’equitazione. Il clou sarà con il gran premio di domenica pomeriggio che vedrà sfidarsi i migliori binomi. Tanti concorrenti anche in questo concorso hanno risposto all’appello degli organizzatori Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, che da anni gestiscono gli impianti di San Zeno ed hanno portato l’Arezzo Equestrian Centre ad altissimi livelli. Il centro è infatti considerato tra i migliori in Europa e ogni anno ospita tantissimi eventi, campionati italiani e anche manifestazioni rinvolte ai più giovani come le Ponyadi. E anche quest’anno il calendario dell’Equestrian sarà molto ricco nel salto ostacoli, ma anche in altre discipline come il dressage, i pony games ed il completo, per ospitare le cui categorie è stato allestito un apposito campo. Primo concorso dell’anno dunque che dà il via ad un’intensa stagione agonistica all’Arezzo Equestrian Centre, diventato ormai punto di riferimento per tantissimi cavalieri e amazzoni italiani, ma anche stranieri.

So.Fa.