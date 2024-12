Ripresi gli allenamenti. Presto Semprini tornerà in gruppo. Mastalli disponibile

La Robur ha ripreso ieri al Bertoni gli allenamenti, dopo i quattro giorni di stop per le festività natalizie.

Nel mirino la gara casalinga con il San Donato Tavarnelle, primo step del nuovo anno e del girone di ritorno. Nessuna novità sostanziale rispetto alla scorsa settimana: Semprini ha lavorato a parte, ma nei prossimi giorni dovrebbe riprendere con i compagni ed essere a disposizione per la sfida contro i gialloblù di Vitaliano Bonuccelli. Ancora out Di Gianni: per il giovane attaccante i tempi di recupero saranno un po’ più lunghi, la speranza è che possa recuperare per la trasferta sul campo del Montevarchi. Per Lollo, invece, ancora due-tre settimane di stop. Per Siena-San Donato Tavarnelle tornerà però abile e arruolabile Mastalli che non ha preso parte al derby con il Grosseto causa squalifica (in diffida è rimasto Farneti).