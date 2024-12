Riscatto Corticella e Sasso cercano la scossa

Va alla ricerca del pronto riscatto il Corticella di Michele Nesi che, reduce da tre sconfitte consecutive, farà visita al Prato con il chiaro intento di cercare di strappare un risultato positivo e di riprendere così la marcia verso la salvezza. Quella dei biancazzurri è stata una stagione sin qui ondivaga: dopo il magrissimo bottino di appena 4 punti raccolti nelle prime 7 partite, bomber Rizzi e compagni sono stati capaci di inanellare l’eccezionale score di 4 vittorie consecutive, ma, come detto, nelle ultime tre uscite ufficiali sono arrivati altrettanti ko. Se quelli contro le corazzate Ravenna e Lentigione erano quantomeno pronosticabili, ecco che quello interno rimediato domenica scorsa contro la diretta rivale Tuttocuoio ha fatto nuovamente suonare un campanello d’allarme.

In questo senso, la società si è fatta trovare pronta decidendo di tesserare il difensore Chmangui ed il centrocampista Sadek: in entrambi i casi si tratta di ritorni. Ma, al di là dei risultati, il Corticella sembra aver nettamente migliorato la fase difensiva dal momento che, dopo un inizio di stagione condito da numerose scoppole, Malagoli ha subìto appena 5 gol nelle ultime 7 partite. E’ invece l’attacco che, partito molto bene, sembra essersi inceppato (a secco da tre match). L’auspicio è ovviamente quello che possa riprendersi già oggi in quel di Prato, in una sfida determinante e che, in caso di risultato positivo, permetterebbe ai biancazzurri di tirare una bella boccata d’ossigeno.