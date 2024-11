Rischi Corticella, Progresso e Sasso da paura

SASSO MARCONI

Non può che essere considerata la sfida tra le due grandi sorprese in positivo di questo avvio di campionato quella in programma oggi al ‘Carbonchi’ di Sasso Marconi. Alle 14,30 andrà infatti in scena il derby tra i padroni di casa guidati da Ivan Pedrelli e gli ospiti dell’Imolese. Oltre alla palma di assolute protagoniste di queste prime dieci partite (palma per certi versi inaspettata visto che il team sassese è neo-promosso mentre quello imolese è in assoluto la più giovane formazione del girone D), gialloblù e rossoblù condividono la stessa posizione di classifica, ovvero la quarta piazza che, se il campionato finisse oggi, significherebbe approdo ai playoff. Grazie al medesimo ruolino fatto di cinque vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte, Sasso ed Imolese hanno già messo a referto 18 punti e l’obiettivo è ovviamente quello di cercare di continuare su questa strada. Sia chiaro, l’ambizione di entrambe le squadre resta quella di mantenere la categoria senza grossi affanni, ma l’appetito, si sa, viene mangiando. Le due sfidanti odierne sono reduci da risultati pieni.

La band di Pedrelli ha espugnato domenica scorsa il terreno di gioco del San Marino mentre quella di D’Amore ha battuto il Tuttocuoio con un roboante 5-0 nel recupero andato in scena mercoledì pomeriggio. Insomma, numeri alla mano è lecito affermare che servirà l’ennesima grande prestazione, ai gialloblù, per portare a casa l’intera posta in palio e continuare così a sognare in grande.