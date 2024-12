Risultati e programma. Grosseto di misura sull’Ostiamare. Ci pensa Mobilio

A inaugurare, ieri pomeriggio, la 14ma giornata di campionato, è stata la partita Grosseto-Ostiamare: il Siena deve ancora incontrare entrambe le squadre e mister Magrini si è recato in Maremma per assistere al match. La gara è terminata 1-0 a favore dei padroni di casa ed è stata decisa dalla spaccata di Mobilio al 2’ della ripresa: per la squadra di Consonni quarta affermazione consecutiva e momentaneo sorpasso alla Robur. Tutti gli altri incontri del turno si disputeranno questo pomeriggio alle 14,30, in contemporanea a Follonica Gavorrano-Siena. In programma Fulgens Foligno-Ghiviborgo, Fezzanese-San Donato Tavarnelle, Figline-Orvietana, Flaminia Civita Castellana-Livorno, Sangiovannese-Seravezza Pozzi, Trestina-Montevarchi, Terranuova Traiana-Poggibonsi. La classifica aggiornata: Livorno 30; Seravezza Pozzi 25; Fulgens Foligno e Grosseto 24; Ghiviborgo 22; Siena 21; Follonica Gavorrano, Poggibonsi, Montevarchi e Orvietana 18; Ostiamare 17; Sangiovannese 16; Trestina, San Donato, Figline e Terranuova 14; Flaminia 13; Fezzanese 5.

Marcatori: Kouko (Ostiamare), Benedetti (Seravezza Pozzi) e Gori (Ghiviborgo) 9; Tomassini (Fulgens ) e Nottoli (Ghiviborgo) 8; Pino (Follonica Gavorrano) e Dionisi (Livorno) 7.