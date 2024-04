Lucchese-Arezzo 1-1, vittoria sfumata a una manciata di minuti dalla fine

Arezzo, 8 aprile – Sfuma ad una manciata di minuti dalla fine la vittoria nel derby di Lucca per l'Arezzo. Yeboah riacciuffa gli amaranto proprio nel finale dopo che il cavallino era passato in vantaggio poco prima con Risaliti. Un pari che nel complesso è giusto per quello che si è visto in campo e che comunque tiene a distanza una diretta concorrente playoff, mentre per i rossoneri è un punto che serve a poco. L'Arezzo può ringraziare Trombini che para un rigore nella prima frazione e la traversa che salva la squadra di Indiani nella ripresa. Resta, comunque, il rammarico per non aver gestito il vantaggio subendo una rete evitabile.

Senza Mawuli squalificato, Masetti e Bianchi infortunati, Indiani rivoluziona la linea difensiva rispetto alla gara contro la Juventus: dentro Renzi, Montini e Risaliti. Dopo il primo quarto d'ora di studio, Catanese è ingenuo e stende Sabbione in area di rigore. Castellone non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Rizzo Pinna, ma Trombini intuisce l'angolo giusto e respinge la conclusione dell'attaccante rossonero. Secondo penalty parato per l'estremo amaranto dopo quello a Simeri della Carrarese. Scampato il pericolo, l'Arezzo prova a pungere con Guccione che dal limite scalda le mani a Chiorra. I rossoneri sono molti rapidi e cercano soprattutto le verticalizzazioni, la squadra di Indiani lavora bene fino alla trequarti, ma poi manca di incisività. Il primo tempo scorre via intenso, ma, rigore a parte, senza particolari sussulti. Lo 0-0 all'intervallo è specchio fedele di una prima frazione equilibrata con più errori che giocate vincenti. La ripresa si apre con la Lucchese protesa in avanti: prima una pericolosa mischia nell'area amaranto e poi la punizione di Gucher disinnescata da Trombini. La squadra di Gorgone fa la partita, l'Arezzo si difende con ordine ma non riesce a trovare la ripartenza giusta. A mezz'ora dalla fine Indiani inserisce Foglia e Damiani per gli spenti Gaddini e Catanese per dare maggiore sostanza. Ad un quarto d'ora dalla fine brivido sulla schiena dei quasi 400 tifosi amaranto quando Damiani rischia l'autogol deviando di testa sulla traversa la punizione di Rizzo Pinna. La fortuna, stavolta, sembra essere dalla parte amaranto perchè due minuti più tardi (77') Risalti incorna in rete l'angolo di Guccione. Il vantaggio, però, dura solo una decina di minuti perché all'88' Yeboah evita il fuorigioco e scavalca Trombini in uscita per l'1-1.

Tabellino

LUCCHESE-AREZZO 1-1

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai (80' De Maria), Sabbione; Cangianiello (70' Astrologo), Gucher, Tumbarello (64' Disanto); Guadagni (80' Russo) Yeboah, Rizzo Pinna (80' Fedato) A disp: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Djibril, Fazzi, Ndiaye, Magnaghi

Allenatore: Gorgone.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Renzi, Risaliti, Polvani, Montini; Catanese (64' Donati), Damiani; Pattarello (92' Ekuban) Guccione (85' Settembrini), Gaddini (64' Foglia) Gucci. A disp: Ermini, Borra, Ekuban, Chiosa, Lazzarini, Castiglia, Coccia, Sebastiani

Allenatore: Indiani.

ARBITRO: Castellone di Napoli (Cataneo – Roncari ). Quarto ufficiale: Dini di Città di Castello.

NOTE: spettatori presenti circa 1.500 Ammoniti: Sabbione, Risaliti, Tiritello, Gucci, Foglia; De Maria; Pattarello, Astrologo angoli 4-5; Recuperi 2'+ 4'

RETI: 77' Risaliti, 88' Yeboah