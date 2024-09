Lucchese-Pianese 3-3, gettata al vento la vittoria

Lucca, 25 settembre 2024 – La Lucchese non riesce a vincere dopo aver dominato il match contro la Pianese. Nel finale si fa recuperare dai senesi nonostante l’inferiorità numerica. Parte meglio la formazione ospite, che all8’ impegna Palmisani, con Mignani, che di destro calcia sul primo palo. Ancora pericolosi gli uomini di Prosperi al 19’ ancora Mignani, questa però serve Proietto, che di destro trova però sulla traiettoria il portiere rossonero. La Lucchese risponde al 23’ con una punizione di Saporiti, che però centra la barriera. Di nuovo pericolosi padroni di casa con Saporiti che serve Quirini che di testa scheggia la traversa. Ancora un legno al 36’ per la Lucchese. Questa volta Fedato serve Gemignani, che mette al centro dove arriva Antoni, che di testa contra la traversa. Ma nel momento migliore degli uomini di Gorgone, arriva il vantaggio della Pianese. Ad un minuto dalla fine del primo tempo. Lancio di Boccadamo, per Mignani, che di destro batte Palmisani. Si va al riposo con la Lucchese sotto di un gol. Ma il secondo tempo riprende subito con i rossoneri in avanti, che al 3’ trovano il gol con Gemignani. Tumbarello scende dalla sinistra, crossa al centro per Catanese, che di testa viene murato da Nicola, ma sulla ribattuta arriva Gemignani che non sbaglia. Galvanizzata dal gol ila Lucchese ci crede e riesce a ribaltare il match al 12’ con Fedato, che sfrutta nel migliore dei modi un cross di Saporiti. Al 17’ Quirini di testa, mette a segno il terzo gol per la Pantera sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma la gara non è finita al 22’ Sabbione atterra in area di rigore Mignani, il direttore di gara concede il calcio di rigore, che Odjer non sbaglia. La Lucchese riesce a gestire il vantaggio nonostante la Pianese, provi a crederci fino alla fine. Gli ospiti rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Odjer, che commette un fallo a centrocampo ai danni di Selvini. Ma nonostante l’inferiorità numerica la Pianese riesce a pareggiare allo scadere con Colombo. Una doccia fredda per la Lucchese, che nei minuti di recupero con Sasanelli, hanno l’occasione per tornare di nuovo in vantaggio, ma Boer devia provvidenzialmente in angolo. Finisce qui la gara, con i rossoneri che gettano al vento tre punti importanti.

Tabellino

Lucchese Pianese 3 - 3

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Quirini, Sabbione, Gasbarro; Gemignani (36’ st Ndiaye), Catanese, Welbeck, Tumbarello, Antoni; Fedato (26’ st Selvini), Saporiti (26’ st Sasanelli). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Magnaghi, Visconti, Botrini, Leone, Moschella, Costantino). All. Gorgone.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Indragoli, Chesti (36’ st Spinosa); Boccadamo, Proietto (16’ st Mastropietro), Simeoni (1’ st Colombo), Nicolò (16’ st Da Pozzo); Dodjer, Sorrentino (26’ st Falleni); Mignani. (A disp.: Filippine, Reali, Pacciardi, Reali, Papini, Barbetti). All. Prosperi.

Arbitro: Toro di Catania.

Reti: 45' pt Mignani, 4' st Gemignani, 7' st Fedato, 17' st Quirini, 23' st Odjer (r), 45' st Colombo.

Note: espulso al 43’ st Odjer per gioco pericoloso; ammoniti Antoni, Saporiti, Odjer e Chiesti. angoli 3-1; recupero 1’ pt e 8’ st; spettatori 1917.