Il derby dopo 12 anni: lo Spezia affonda la Carrarese al Picco: 4-2

La Spezia, 22 settembre 2024 – Un poker di reti dello Spezia affonda la Carrarese al Picco. E pensare che gli spezzini, in questo derby tornato dopo 12 anni, sono passati in svantaggio in avvio con Cerri, poi sono andati all'intervallo in parità grazie a Pio Esposito, che poi si è ripetuto nella ripresa per il sorpasso. Poi aquilotti sempre avanti grazie al rigore di Salvatore Esposito e anche se Oliana accorcia, Hristov la conclude.

Spezia quindi secondo in solitaria, dietro alla capolista Pisa, con 12 punti. Mantenendo l'imbattibilità.

Molto concentrati gli spezzini, davanti ad oltre 10mila spettatori di fede bianca (solo 94 nel settore ospiti) fin dalle prime battute.

E in avvio l'azione perfetta, con Pio Esposito che prolunga per Vignali, tutto sulla destra, a sua volta per Soleri che innesca Salvatore Esposito in area, il cui tiro di sinistro, viene respinto con una grande parata da Bleve. E lo Spezia che spreca il vantaggio va sotto poco dopo quando Zanon va via a Reca in velocità e poi crossa, Mateju libera l'area e da fuori Cerri scarica un pallone che rimbalza davanti a Gori e s'insacca nell'angolino. È lo 0-1.

Fa gridare al gol colpo di testa di Pio Esposito, sull'angolo calciato da Salvatore, ma la palla va sull'esterno della rete (9'). Nuova parata, con il piede di Bleve, che respinge il tiro di Pio Esposito al 13', dopo l'assist di Bandinelli. Al quarto d'ora ancora il numero 9 con Bleve a deviare in corner. Una punizione di Schiavi con battuta a giro sul secondo palo e Gori respinge con i pugni.

Sul traversone di Cassata dalla destra, al 23', Pio Esposito la gira bene, ma Bleve gira in angolo. Il gol è nell'aria e arriva sull'ennesimo angolo con Salvatore a battere e Pio Esposito e buttarla dentro di testa da posizione ravvicinata. È l'1-1. Ala mezz'ora ancora Soleri manda sul fondo dopo aver ricevuto da Pio Esposito, lanciato da Bandinelli, mentre poco dopo Bleve raccoglie facile il colpo di testa di Bertola. Con lo Spezia in attacco e la Carrarese a difendere si chiude il tempo.

Dopo l'intervallo sono gli stessi 22 e dopo 3 minuti gli spezzini passano a condurre grazie al rigore (fallo di Zanon su Bandinelli) di Salvatore Esposito che spiazza Bleve. È il 2-1.

La reazione è di Panico che scarica alto, disturbato dal compagno Cicconi al 5'. Il tris lo firma Pio Esposito al 16', che è il più rapido a metterla dentro sulla respinta corta di Bleve, dopo la conclusione di Bandinelli. È il 3-1. Ma la Carrarese accorcia con Oliana, una bella girata al 29' da posizione. È il 3-2. E dopo la prima conclusione di Colak al 31' che Bleve respinge con i pugni, fa poker lo Spezia grazie a Hristov: corner di Salvatore Esposito e testa del capitano. È il 4-2.

Si chiude così e il Picco, in festa, saluta la squadra con grande calore.

Tabellino

Spezia-Carrarese 4-2

PRIMO TEMPO 1-1

SPEZIA (3-5-2) Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata (41' st Degli Innocenti), S. Esposito, Bandinelli (35' st Nagy), Reca (35' st Elia); Soleri (41' st Falcinelli), P. Esposito (24' st Colak). A disp. Mascardi, Wisniewski, Di Serio, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

CARRARESE (3-4-2-1) Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon (12' st Bouah), Schiavi, Giovane (32' st Zuelli), Cicconi (11' st Belloni); Panico (27' st Cherubini), Shpendi; Cerri (11' st Finotto). A disp. Mazzini, Palmieri, Capello, Guarino, Motolese, Hermannsson, Capezzi. All. Calabro.

Arbitro: Rapuano di Rimini (assistenti Berti di Prato e Zingarelli di Siena, quarto uomo Mazzoni di Prato; Var Camplone di Pescara, Avar Pagnotta di Nocera Inferiore).

Marcatori: 5' pt Cerri (C), 24' pt P. Esposito (S); 3' st S. Esposito (S) su rigore, 16' st P. Esposito (S), 29' st Oliana (C), 37' st Hristov (S).