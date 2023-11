Spezia-Cosenza 0-0, il rientro al Picco finisce a reti inviolate

La Spezia, 28 ottobre 2023 – Mantiene la striscia positiva, ma senza vincere lo Spezia, che impatta col Cosenza nella giornata del ritorno nel proprio stadio, il Picco, dove si gioca davanti a 6mila spettatori e con la tribuna in fase di ristrutturazione. Alcune occasioni per parte, un palo e un paio di buone parate.

Sceglie di non cambiare modulo Alvini, ancora a 3 dietro con Serpe e Gelashvili a sostituire gli squalificati Nikolaou e Bertola, poi per il resto c'è il rientro di Bandinelli dall'inizio, mentre Verde non va in panchina per il riacutizzarsi di un problema fisico accusato già ieri.

La migliore occasione arriva al 13' con Forte che spizzica di testa sul cross di Canotto dalla sinistra e il pallone va vicinissimo al palo di Dragowski, poi Marras impegna al quarto d'ora il portiere polacco ed è ancora al 20'. C'è anche lo Spezia, che costruisce molto e porta al tiro Pio Esposito, su cui Micai è bravo a respingere, ma poi viene fischiato il fallo all'attaccante di casa.

Termina a lato di poco l'incornata di Gelashwili al 25' va di poco sul fondo. Si arriva all'intervallo dopo la grande occasione di Reca, che mette sopra la traversa da centro area sull'assist di Antonucci.

Al rientro dagli spogliatoi due cambi, uno per parte, e al 9' Zurkowski scambia con Elia sulla fascia e poi con il destro tocca sul primo palo, ma Micai è attento e tocca in corner.

Dopo l'errore di valutazione di Serpe, ci pensa Marras a cedere a Forte, ma poi si erge il muro degli aquilotti al 14' e l'attaccante a centro area non riesce a tirare. Alla conclusione ci va invece Praszelik ma Dragowski para in due tempi senza troppi problemi. Non ci arriva poi per un soffio, al 34', il nuovo entrato Florenzi, sull'uscita non precisa del numero 69 di casa.

Ci prova poi Serpe, dalla lunghissima distanza con pallone alto al 42', così come Zurkowski un minuto dopo. Grande paura al 90' con il palo pieno colpito da Meroni di destro, da centro area, con Dragowski battuto. Ma lo Spezia risponde subito con il miracolo di Micai sul colpo di testa ravvicinato di Serpe e con Amian, stop e tiro di poco alto. Finisce così, l'ennesimo pareggio, che non smuove di molto la classifica.

Tabellino

Spezia-Cosenza 0-0

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia (18' st Kouda), S. Esposito, Bandinelli (1' st Cassata), Reca; Zurkowski (45' st Candelari); P. Esposito (18' st Moro), Antonucci (34' st Cipot). A disp. Zoet, Zovko, Moutinho, Pietra, Krollis, Corradini, Hristov. All. Alvini.

COSENZA (4-2-3-1) Micai; Martino, Venturi, Meroni, Fontanarosa (1' st D'Orazio); Viviani (10' st Mazzocchi), Praszelik (32' st Calò); Marras (28' st Florenzi), Voca, Canotto (10' st Tutino); Forte. A disp. Marson, Sgarbi, Rispoli, Crespi, Arioli, Zilli, Zuccon. All. Caserta.

Arbitro: Minelli di Varese (assistenti Pagliardini di Arezzo e Severino di Campobasso; quarto uomo Iacobellis di Pisa, Var Di Paolo di Avezzano, Avar Santoro di Messina).