Ritorno alla sfida infinita. Renate: è di nuovo Feralpi

La sfida contro la Feralpi Salò è mancata solo un anno all’appello. Le due squadre dal 2010-2011 si sono affrontate ben 16 volte in Lega Pro e in Brianza il conto è in perfetta parità (3 vittorie a testa). I bresciani sono immediatamente tornati dalla B alla C, ma nonostante la retrocessione schierano, come sempre, una formazione di alto lignaggio in grado di lottare per le prime posizioni, allenata da un ex che un segno a Renate lo ha lasciato. Sulla panchina dei gardesani c’è Aimo Diana, una salvezza e due terzi posti in Brianza, e già questo lascia pensare quale siano le ambizioni del club della famiglia Pasini. Ma questa sera (ore 18 il calcio d’inizio) di fronte si trova una squadra già in salute, rinfrancata dal blitz di Busto Arsizio alla prima giornata e che piano piano sta prendendo forma dopo l’ennesima rivoluzione estiva. Foschi non dovrebbe cambiare di molto l’undici che ha sbancato lo Speroni 6 giorni fa.

A centrocampo permane il dubbio Bonetti o Mazzaroppi, in attacco prosegue il ballottaggio tra Plescia e Bocalon, mentre il giovane De Leo sembrerebbe ancora certo di una maglia da titolare, con Di Nolfo a completare il reparto offensivo. Nella ripresa ci sarà sicuramente spazio anche per Ghezzi e il match winner Destiny Egahrevba. Non si tocca la difesa con Anghileri e Riviera sulle corsie, Auriletto e Spedalieri in mezzo, con Tommaso Nobile intoccabile tra i pali. Sono 24 i convocati, con Ziu in più rispetto alla prima giornata. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale 256 di Sky Calcio e in streaming su Now. Intanto nell’ultima giornata di mercato non è arrivato alcun colpo. Non ne erano nemmeno annunciati dopo l’innesto settimana scorsa di Nicholas Siega dalla Turris. Restano quindi in Brianza, per ora, sia Marcello Possenti che Andrea Procaccio che non fanno parte del progetto di mister Foschi.