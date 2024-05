River Pieve batte Pro Livorno Sorgenti 2-0 e vola ai play-off: stagione eccellente per i biancorossi Il River Pieve vince 2-0 contro il Pro Livorno Sorgenti, garantendosi l'accesso ai play-off per il secondo anno consecutivo. Lunardi e El Hadoui segnano i gol decisivi in una partita dominata dai biancorossi. Prossimo avversario: Cuoiopelli.