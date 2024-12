RivieraBanca affronta Vigevano: trasferta decisiva per la Final Four di Coppa Italia

C’è Vigevano sulla strada di RivieraBanca e la squadra è pronta a un’altra lunga trasferta dopo quella di Nardò. Oggi, al PalaElachem, spazio al recupero della 13ª giornata, un match che assieme ad altri tre completerà la classifica e permetterà all’intero gruppo di squadre di avere alle spalle lo stesso numero di partite giocate, 15.

Oltre a Cento – Avellino, si giocano anche altre due partite che coinvolgono due delle prime tre inseguitrici di RivieraBanca. Cividale affronta la lunga trasferta di Nardò, mentre Cantù dovrebbe avere vita facile in casa con Cremona.

"Vigevano è una squadra che, soprattutto in casa, offre una pallacanestro molto gradevole e giocata a ritmi alti – osserva il viceallenatore di Rbr, Sergio Luise –. Inoltre, sono pericolosi nei primissimi secondi dell’azione utilizzando sia il contropiede primario sia diversi pick and roll. Ciò è reso possibile dai propri giocatori che si esaltano con questo tipo di gioco, come per esempio Myles Mack e Gabriele Stefanini, l’italiano che segna di più in questo campionato".

Una coppia di piccoli da tenere particolarmente d’occhio. Myles Mack è un play di 31 anni che produce 14.3 punti ed è quarto nell’intera A2 come assist con 6.3. Gabriele Stefanini, oltre a essere il miglior marcatore del campionato, è anche secondo assoluto dietro ad Ahmad di Pesaro nella speciale classifica. Per lui 19.1 punti col 43% da tre, dati piuttosto significativi.

Occhio però anche al reparto lunghi. "Oduro (12.4 punti e 8.4 rimbalzi), per esempio – continua Luise –, è un giocatore molto abile nella ricezione dal pick and roll. Senza dimenticare poi gli altri tiratori come Taflaj. Proprio in considerazione di tutto questo, noi dovremo essere bravi a non farci travolgere dalla loro energia e a controllare il più possibile il nostro ritmo. Solo così facendo possiamo pensare di riuscire a vincere in trasferta su un campo difficile e caldo come quello di Vigevano, dove hanno già perso altre squadre di primissima fascia".

RivieraBanca sa che quello di Vigevano è un appuntamento da non sbagliare per due motivi. Il primo è che con un successo sarebbe già automatica la Final Four di Coppa Italia. Il secondo è che la squadra arriverebbe al migliore dei modi al big match di domenica al Flaminio contro Cantù.