Rivincita biancorossa. Città di Varese esulta: "Segnali molto positivi»

Soddisfazione da una parte, rammarico dall’altra. Il Città di Varese approda al secondo turno di Coppa Italia di serie D restituendo ai cugini della Varesina quel 2-0 con cui era stato sconfitto lo scorso anno. A segno con Valagussa e Molinari, i biancorossi cominciano la stagione ufficiale con il vento in poppa. E Maurizio Provenzano, in panchina al posto dello squalificato Roberto Floris, è un profluvio di contentezza: "È stata una partita giocata con intensità - spiega - torniamo a casa con segnali positivi, in campo e fuori. Ringraziamo anche i nostri tifosi, sono stati fantastici, sarà un piacere vedere un Ossola sempre pieno". Ora testa al debutto in campionato domenica 8 alle 15 al Parisi contro la Vogherese.

Musi lunghi, invece, in casa Varesina dove il tecnico Marco Spilli, espulso per proteste, deve oliare ancora diversi meccanismi in vista dell’inizio del campionato (in casa con la Pro Palazzolo. "Senza togliere nulla alla bravura del Città di Varese - spiega il tecnico – dovevamo avere più coraggio. Serve comunque pazienza perché sono debuttanti in categoria; diversi giocatori sono entrati in campo spaventati". Sul “rosso“ è categorico: "Mi hanno buttato fuori solo perché ho detto “l’ammonizione per un mio giocatore no“"