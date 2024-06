Rivoluzione in casa Don Bosco. Tanti cambiamenti in squadra. In porta il ’nipote d’arte’ Stano

Sono già iniziati i movimenti di mercato fra le squadre dilettantistiche e giovanili della provincia, in vista dell’inizio della prossima stagione. ’Rivoluzione’ a 360 gradi al Don Bosco Spezia con numerosi giocatori in partenza e altrettanti in arrivo. Mister Clodio Bastianelli, da tempo confermato, parla infatti di ’stravolgimento’ e al tecnico rossonero piace provare e sperimentare. Guarda caso la novità probabilmente più grossa è in porta dove arriva dalla Tarros Sarzanese Jacopo Stano, ’nipote d’arte’ poiché il nonno Irio Loré era portiere dello Spezia a inizio anni ’60. Stano è cresciuto nel settore giovanile di Spezia e Carrarese, prima di fare il ’dodicesimo’ alla Massese in Serie D. Per la difesa stanno per arrivare in rossoneri l’esperto Alessandro Fiocchi dal Riccò Le Rondini e il forte Matteo Salku dal Vezzano. Per il centrocampo il Don Bosco ha tesserato Manuel Del Santo dall’Intercomunale Beverino e il promettente Alessandro Bonacorsi, cresciuto fra Mamas e Canaletto, adesso in arrivo dal Cadimare.

Per l’attacco la scelta è caduta sul talentuoso Sebastiano Agrifogli sempre dal Cadimare. Da quanto emerso i movimenti in arrivo non sono finiti e sono previste altre noviytà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le partenze, lasciano il fantasista Santunione, il terzino Massini, il centrocampista Pesare e il veterano Mazzantini. Si ferma momentamente invece invece capitan Giordano. Fra gli attaccanti Di Muri passa al Riomaior e Vargas Rojas al Marolacquasanta. Infine il ’jolly’ Cuccolo passa al Canaletto