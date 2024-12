Robert Gucher si unisce alla Lucchese: pronto per la sfida-salvezza contro il Pineto

E’ Robert Gucher il primo "rinforzo" della Lucchese! Quella del "diesse" Ferrarese è stata una corsa contro il tempo per far sì che il centrocampista austriaco potesse giocare venerdì sera nella sfida-salvezza contro il Pineto.

Come noto, tra la società ed il giocatore – che ha un ingaggio alto per la categoria, come quelli di Magnaghi, Fedato e Costantino – , era stato stipulato in estate un accordo molto sui generis, per così dire: se Gucher avesse giocato quattro partite (tre quelle sin qui disputate, sia pure con minutaggi diversi), prima della riapertura del mercato invernale, il suo contratto sarebbe stato automaticamente rinnovato. Di qui la corsa che ha fatto Ferrarese per chiudere un accordo "particolare" (al momento non si conoscono i dettagli), con il procuratore del centrocampista. La soluzione trovata permette, in sostanza, all’allenatore Gorgone di poter contare sull’apporto di Gucher in una metà campo con poca qualità e allo stesso giocatore di ritrovare la migliore condizione fisica, giocando con continuità.

Ma, più in generale, il compito che attende il "diesse" rossonero sull’ormai imminente riapertura della finestra invernale del mercato è molto impegnativo per molteplici motivi.

Il primo è legato alle risorse economiche che la società intende mettere a disposizione; il secondo è rappresentato dalla necessità di abbassare il foglio paga, trovando società magari interessate a certi giocatori come Costantino, tanto per fare un esempio, ma che siano, al tempo stesso, disposte ad accollarsi il loro ingaggio; il terzo è, forse, quello meno complicato, perché si tratterà di far rientrare alla base quei giovanotti in prestito che qui non avrebbero più spazio.

Per riuscire a portare dentro al massimo due-tre nuovi giocatori di un certo spessore per la categoria, serviranno conoscenza e competenza, anche se, oggettivamente, non è un compito facile operare senza avere le necessarie risorse. Ed allora? Allora prepariamoci a qualche scambio. Non vediamo altre soluzioni.

In attesa, la squadra sta completando la preparazione in vista della gara di venerdì sera contro il Pineto, nel quadro della prima giornata del girone di ritorno e prima della pausa per le feste di Natale. Passando alla situazione-squadra, rispetto alla gara di Sassari, Gorgone (in panchina ancora Testini), che riconfermerà sicuramente la difesa a quattro, potrà contare di nuovo su Sabbione che potrebbe essere schierato, però, come difensore di destra, al posto di Gemignani, lasciando che sia ancora Fazzi a far partire l’azione della difesa. Gasbarro e Visconti completeranno il reparto davanti a Palmisani.

A centrocampo ci saranno Quirini, Tumbarello, Gucher ed Antoni, con Saporiti e Costantino in attacco. Ci sarà, infine, un’ alternativa in più in panchina: oltre a Sasanelli, Catanese e Frison, ecco Gemignani.

Infine una notizia di mercato. Il Sestri Levante ha scelto il nuovo allenatore al posto di Scotto. Si tratta di Diego Longo. Il tecnico torna in Italia, dopo una vita all’estero fra Romania, Qatar, Grecia, Arabia Saudita, Ucraina ed Albania.

Emiliano Pellegrini