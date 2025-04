Roberto Trincossi è il nuovo presidente dell'A.C. Godo

È Roberto Trincossi il nuovo presidente dell’A.C. Godo. Ravennate classe 1963 prende il posto di Valentino Marzolla, recentemente scomparso. Roberto Trincossi è ritenuto l’uomo giusto per prendere la guida della società rossoblu. Dopo la scomparsa del precedente presidente e del dirigente Giuliano Ferretti, i godesi si affidano alla decennale esperienza di Roberto Trincossi per proseguire il lavoro svolto nelle passate stagioni. Trincossi ex giocatore e poi allenatore con patentino nel settore giovanile del Russi, da oltre venti anni in casa rossoblu dove, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha rivestito tutti i ruoli possibili: allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico, addetto stampa, addetto all’arbitro, membro del consiglio direttivo.

"È un grande onore per me ricoprire la carica di presidente del Godo dopo tutti questi anni – dice Roberto Trincossi –. Continueremo il lavoro iniziato da Valentino. Incontreremo le istituzioni per confermare il nostro impegno per uno sport sano e cercheremo di coinvolgere nel progetto altre persone legate al territorio. Abbiamo delle persone qualificate nel nostro organico e puntiamo a diventare un punto di riferimento per la nostra comunità. Oltre all’aspetto sportivo dove proveremo a chiudere al meglio il campionato di terza categoria, vogliamo nel breve e medio periodo migliorare il centro sportivo e rilanciare attività per il coinvolgimento dei più piccoli".