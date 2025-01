Robur a caccia di punti a Montevarchi. Tornano disponibili Bianchi e Semprini

La vittoria sul San Donato Tavarnelle è stata una bella boccata di ossigeno, per la Robur: dopo quattro sconfitte interne consecutive, era fondamentale per la squadra di Magrini tornare a vincere tra le mura di casa, per ritrovare un briciolo di serenità. Meglio se con una prestazione convincente: con la proprietà intenzionata a ridurre le spese, con operazioni di mercato che non andranno oltre lo stretto necessario, i bianconeri dovranno proseguire la loro marcia puntando esclusivamente sulle proprie forze. E perché gli ultimi tre punti acquistino ancora più valore, domenica, allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, il Siena è chiamato a dare continuità ai risultati (che nell’ultimo periodo, in esterna, non sono comunque mancati).

La preparazione alla trasferta è iniziata ieri al Bertoni: il capitano Tommaso Bianchi ha ripreso a lavorare con i compagni, dopo aver smaltito l’influenza che lo ha tenuto ai box per la sfida con il San Donato Tavarnelle. Sarà quindi a disposizione. Dovrebbe tornare abile e arruolabile anche Semprini, dopo il lungo stop causato dalla distorsione al ginocchio. La lista delle defezioni rimane lo stesso piuttosto lunga: Farneti dovrà fermarsi causa squalifica (diffidato, è stato ammonito domenica al Franchi), mentre dovranno rimanere fuori per infortunio Di Gianni, Lollo e Hagbe (gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giovane centrocampista hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione di secondo grado del collaterale mediale) che ne avrà per un mesetto.

In mediana, tra over e under, mister Magrini (nella foto) ha comunque un buon numero di giocatori tra cui scegliere: se Masini, nel ruolo di mezzala, con Candio sulla trequarti, ha disputato domenica una delle sue miglior partite, anche l’ultimo arrivato Suplja, nonostante il pochissimo tempo a disposizione per calarsi nella nuova realtà e le poche partite giocate in stagione, ha convinto. La seduta di allenamento di ieri è iniziata con un lavoro personalizzato differenziato per i giocatori impiegati al Franchi e per quelli non scesi in campo. La sessione è proseguita una serie di possessi palla tecnico-tattici con tutto il gruppo. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.