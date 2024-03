Robur ad un solo passo dall’obiettivo. Tre punti per conquistare la Serie D

La promozione, per la Robur, è ormai acquisita; e lo è da tempo. Ma la partita di domani, ad Anghiari, è di quelle che si vivono comunque con il cuore in gola, già dalla vigilia. Perché al triplice fischio del signor Solito, il traguardo, tanto inseguito, potrebbe essere tagliato: i bianconeri, sul campo della Baldaccio Bruni, hanno la chance di togliere il sogno dal cassetto dando concretezza ai pensieri e ai numeri, centrando la promozione in Serie D. Basta una vittoria, la ventesima stagionale (!) per poter dire ‘E’ fatta’. Una gara delicata, quindi, quella dello stadio Zanchi in cui sarà fondamentale anche l’apporto dei tifosi. Nel giorno della promozione, anche se lontano dalle mura di ‘casa’, Bianchi e compagni si meritano tutto il sostegno possibile. Una gara delicata che la squadra dovrà affrontare con serenità, senza pressione, mettendo in campo niente altro che se stessa. Niente ansia, né frenesia, con la speranza che anche il campo le permetta di utilizzare le sue armi migliori. Questa mattina sul campo di Uopini i ragazzi di Magrini sosterranno la seduta di rifinitura, per limare gli ultimi dettagli prima dell’incontro: in terra aretina il tecnico bianconero non avrà al suo fianco il vice Gill Voria, che dovrà scontare una squalifica di quasi due mesi. E non avrà a disposizione Cristiani e con tutta probabilità neanche Masini. Salvo intoppi dell’ultimo momento, che l’allenatore nel caso comunicherà nella conferenza di presentazione della gara in programma dopo l’allenamento, il resto dell’organico è a disposizione: non ci sono giocatori squalificati, Galligani, Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo sono nell’elenco dei diffidati, quindi a rischio squalifica. La probabile formazione anti-Baldaccio Bruni, quindi, non dovrebbe registrare grossi cambiamenti rispetto a quella scesa in campo dal primo minuto contro il Signa: una variazione potrebbe esserci semmai nel reparto avanzato con il rientro di Candido sulla trequarti; nel caso, il tandem offensivo sarebbe formato da Boccardi e Galligani. Nel pacchetto arretrato, con Giusti in porta, potrebbero trovare conferma Morosi, Achy, Cavallari e Agostinone, mentre a centrocampo potrebbero agire nuovamente Bianchi, Lollo davanti alla difesa, e Hagbe.

Angela Gorellini