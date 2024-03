Robur al traguardo: Candido spinge: "Atteggiamento giusto e mentalità"

Sta "alla grande" Roberto Candido (nella foto). "Il problemino muscolare" che lo ha rallentato nelle ultime settimane è passato. Il bianconero è "bello carico", pronto all’impresa. "Lo spirito che si respira nello spogliatoio è lo stesso che ci ha accompagnato tutto l’anno – spiega il bianconero –: ci stiamo preparando con professionalità, serenità ed entusiasmo, quell’entusiasmo figlio dei risultati. Ad Anghiari abbiamo la possibilità di tagliare il traguardo con quattro giornate di anticipo, qualcosa di incredibile e non scontato".

La Baldaccio proverà a rovinare la festa. "E’ giusto così – afferma il trequartista –, nel calcio nessuno regala niente. Loro faranno la loro gara, noi la nostra. E non esistono partite semplici, semmai siamo stati bravi noi a renderle facili".

"Mi aspetto una gara tatticamente equilibrata – aggiunge –, sperando che il terreno sia in buone condizioni e permetta di sviluppare trame di gioco, più di quanto lo abbiano fatto gli ultimi campi in cui abbiamo giocato. Dovremo mettere da subito le cose in chiaro, con il giusto atteggiamento e la giusta mentalità. Loro proveranno a difendersi, dovremo essere bravi a trovare gli spazi".

La Robur si presenterà all’appuntamento, forte del pareggio con il Signa. Un pareggio dal sapore di vittoria. "Ci tenevano a rimanere imbattuti e ci siamo riusciti, al cospetto di una squadra che ci ha dato del filo da torcere per tutto il campionato. Il pareggio ci ha permesso di preparare la trasferta di Anghiari con la massima tranquillità". Sarà importante, domenica, il supporto dei tifosi. "Ci teniamo tanto che siano al nostro fianco – ha detto Candido –, dopo tanti sacrifici ci meritiamo questa gioia, da condividere tutti insieme. I tifosi ci sono sempre stati vicini e li ringraziamo". Magrini, per Candido, ha sempre speso parole di stima. Lo hanno fatto spesso anche gli avversari. "Io sono sempre a disposizione, per quelle che sono le mie caratteristiche, tecniche e comportamentali. So che il mister mi ha apprezza, me lo ha detto anche in privato. E i complimenti fanno piacere. Un motivo in più per continuare a crescere e migliorarmi, anche se ho appena compiuto 31 anni…". Crescere con la maglia della Robur? "Mi piacerebbe molto – ha chiuso il bianconero –. Ho trovato una piazza splendida, un progetto vero e una squadra, intesa come compagni e staff, top". Intanto Candido guarda anche al futuro anteriore: ha aperto una Academy, la Talent Pro. "L’ho fatto due anni fa, ce l’avevo in testa da tempo. Mi piace stare a contatto con i bambini e insegnare loro quello che è stato insegnato a me".