Robur allo sprint! Ultime 5 giornate. Play-off obiettivo minimo da centrare

La stagione 2024/2025 sta ormai volgendo al termine. Mancano cinque partite all’atto conclusivo del campionato e il Siena, dopo un cammino fatto di alti e bassi, di cadute, riprese e nuovi inciampi, è all’inseguimento di un piazzamento play-off. Traguardo minimo per una squadra che in estate sembrava poter ambire alle primissime posizioni se non alla promozione, ma che poi, giornata dopo giornata ha visto ridimensionarsi obiettivi e speranze. Troppo forte il Livorno – che già domenica, sul campo del Terranuova Traiana, potrebbe togliere le bottiglie dal frigo – troppo discontinua la squadra di Magrini, condizionata da un’impressionante sterilità offensiva e abbattutasi alla prima difficoltà (il derby del Franchi con l’attuale capolista). Negare che le tante influenze e i tanti infortuni patiti dalla rosa nell’arco dalla stagione abbiano influito sarebbe ingeneroso. Ed è vero anche che l’episodio, quello che avrebbe potuto svoltare una partita, difficilmente è girato dalla parte bianconera. Ma qualcosa è sicuramente mancato, se dopo 29 giornate la zona play è a due punti e il secondo posto, quello che era diventato mano a mano l’obiettivo primario della squadra, è a otto. Per esempio è mancato qualche giocatore in più, anche per sopperire alle già citate reiterate assenze, in particolare nel parco quote, se è vero che in più di un’occasione, più che costruire un undici titolare, mister Magrini si è trovato a giocare a Tetris. Nessuno ha mai messo in dubbio l’impegno e la dedizione di Bianchi e compagni, e in allenamento (il Bertoni è aperto a tutti) e in partita, ma, da parte della piazza non è neanche facile accettare prestazioni scialbe, spesso senza gol ed emozioni e chiuse in decrescendo (nonostante le sostituzioni), anche al cospetto di avversari modesti, all’inseguimento di ben altri traguardi (vedi il recente 0-0 di Siena-Figline). Nelle prossime cinque partite, allora, il Siena dovrà provare a dare un senso alla stagione, allungandola. Conquistando i play off e disputandoli da protagonista. Onorando la maglia. Se lo aspettano i tifosi. L’impresa non sarà semplice: già domenica i ragazzi di Magrini sono attesi da una trasferta ostica, sul campo del Trestina in cerca di punti per mantenere la categoria. E già vittorioso al Franchi.