Robur: assalto al Terranuova Traiana. La carica di Barbieri: "Siamo pronti"

"Il Siena è assolutamente pronto": inizia così la conferenza di presentazione di Terranuova Traiana-Siena il vice allenatore bianconero, Alessandro Barbieri (nella foto). "Scenderemo in campo dopo una serie di partite che ha messo alla prova la nostra tenuta mentale – ha commentato il mister –. Sì, l’ambiente sarà caldo, ma rispetto all’anno scorso i ragazzi hanno già giocato il derby con il Livorno e quello di Poggibonsi davanti a tantissimi spettatori, in un clima infuocato, sono stati già messi alla prova e sanno bene come gestire le emozioni".

"Il Terranuova Traiana – ha proseguito Barbieri –, con già 10 punti all’attivo, ha dimostrato di essere una squadra di valore, lo si è visto, per esempio, contro il Montevarchi e contro il Grosseto. Non molla mai, lotta fino all’ultimo secondo. Ma questo non ci spaventa: noi siamo il Siena, una società gloriosa che ha 120 anni di storia, i giocatori sano cosa significa indossarne la maglia". Nella partita con la Sangiovannese si è rivista una Robur che gioca. "Dopo la partita ho parlato subito con mister Magrini – ha spiegato Barbieri –: entrambi eravamo sodisfatti di quello che avevamo visto, sia dal punto di vista della prestazione che dell’atteggiamento. I ragazzi hanno risposto a quello che avevamo chiesto loro, si sono applicati, hanno provato a giocare. Analizzando la gara a freddo, posso dire che è stato un ottimo primo tempo, abbiamo creato tanto costringendo il portiere della Sangiovannese più volte all’intervento. Un peccato aver chiuso la frazione sull’1-1. Nella ripresa la squadra è rientrata bene, ha tentato di giocare, di controllare, con gli avversari che giocavano sul nostro errore. Anche prima del gol di Semprini abbiamo avuto una chance per vincerla".

Nell’elenco dei convocati, finalmente, Giannetti. "Difficile dire quanti minuti abbia sulle gambe, se lo chiedete a lui vi dice 90 – ha sorriso il vice allenatore bianconero –... Ha una voglia matta di rientrare. Io credo che possa avere un ottimo rendimento per 15-20 minuti, poi dipende anche da come si mette la partita. In ogni caso Niccolò, quando chiamato in causa risponde sempre presente". Nota dolente la difesa: a disposizione per la gara di oggi, i soli Biancon e Cavallari. "Da essere il reparto più coperto ci troviamo con due soli centrali – ha chiuso Barbieri –, ma non è un problema, perché tutti i ragazzi sono pronti ad adattarsi: spesso le motivazioni fanno più del ruolo e lo abbiamo visto anche domenica scorsa, trovandoci nella stessa situazione, in inferiorità numerica: Lollo si è abbassato all’istante. Abbiamo comunque studiato diverse soluzioni e comunque si tratta di una sola partita".