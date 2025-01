Robur, Barbieri rilancia le ambizioni: "Vogliamo vincere le prossime due"

Lo scontro diretto è vicino. Il Franchi, domenica, mette in palio punti pesanti, la Robur scalda il motore. Il vice allenatore bianconero, Alessandro Barbieri (nella foto), lancia la carica.

Siena e Ghiviborgo hanno gli stessi punti. Ma da una parte c’è la miglior difesa, dall’altra il secondo miglior attacco.

"Loro, ultimamente, hanno cambiato modo di giocare, prima tenevano tantissimo la palla e il possesso lo facevano molto più basso. All’inizio hanno sorpreso, poi sono un po’ calati: hanno alternato grandi risultati, come il 4-1 al Livorno, a imbarcate, come il 5-0 con la Sangiovannese. Un calcio bello da vedere, ma forse un po’ estremo: bloccare la palla e tenerla ferma credo sia un concetto che appartiene più al calcio a 5".

Affrontare un’avversaria così schizofrenica crea problemi nella preparazione?

"La preparazione è sempre la stessa. Sappiamo che ci possono concedere tanto, come concedere poco".

Si farà sentire l’assenza di Galligani?

"Si può far sentire, ma abbiamo in rosa tantissimi ragazzi che possono sopperire alla mancanza. Non siamo qua a piangere per la squalifica di Gallo. Anche a Ostia non c’era e abbiamo vinto".

Il Ghiviborgo, ha pareggiato un solo incontro: all’andata, con il Siena…

"Una sfida di cui abbiamo tanto da recriminare. Abbiamo sbagliato un gol davanti alla porta, con Ricchi, entrato a freddo e protagonista di un coast to coast. Cavallari prese una traversa e non ci dettero un rigore clamoroso su calcio d’angolo. Anche loro presero una traversa: fu una bella partita, combattuta, aperta; nel primo tempo siamo andati più forti noi, nel secondo meglio forse il Ghiviborgo, anche se la chance di Cavallari ci fu nella ripresa". Il Siena si presenterà in campo dopo il pareggio con la Flaminia.

"Ho rivisto la partita tre volte. Nel primo tempo abbiamo disputato una bona gara, abbiamo avuto delle buone palle gol, su un campo brutto e pesante, tanto che i giocatori facevano fatica a rimanere in piedi. Il dispendio di energie è stato enorme e martedì i ragazzi erano ancora a pezzi. Nel secondo tempo siamo calati e questo non deve accadere".

Il Siena non riesce a segnare su palla inattiva.

"Ci lavoriamo tanto, ma niente. Potrebbe essere anche un fattore psicologico: parlandone la squadra può avvertire la pressione. Magari una volta che ci sblocchiamo ne sfruttiamo quattro di fila…".

Dopo il Ghiviborgo il Seravezza Pozzi, un altro scontro diretto…

"Scenderemo in campo per vincerle entrambe, è sempre stata una nostra prerogativa. Poi, ovvio, bisogna anche vedere come si indirizza la gara. Nel calcio non si sa mai cosa può accadere, gli episodi contano tanto. Ma al pronti via punteremo al risultato pieno".

Nell’Aquila prima cena ‘in Contrada’.

"Bisogna sempre conoscere l’ambiente in cui si lavora. Sono sposato da sei anni con una senese, quindi sul Palio mi ero già un po’ documentato. Anche visto da dentro è tutto bellissimo".

Angela Gorellini