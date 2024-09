Robur, basta un lampo. Flaminia ko. Galligani firma successo e primato

SIENA

1

FLAMINIA

0

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari (1’st Fort), Di Paola; Mastalli, Lollo (37’st Pescicani), Farneti (10’st Ricchi); Masini (10’st Bianchi); Galligani, Di Gianni (26’st Carbè).

Panchina: Stacchiotti, Candido, Giannetti, Boccardi. Allenatore Magrini.

FLAMINIA (4-4-2): De Fazio; Bruno, Paramatti (30’st Rossi), Borgo, Mariani; Bonifazi (34’st Mazzon), Malaccari, Benedetti, Casoli; Celentano (1’st Alagia), Ciganda.

Panchina: Faralli, Falli, Pagano, Paun Flavio, Mattei, Igini. Allenatore Nofri Onofri.

Arbitro Toselli di Gradisca d’Isonzo (Allievi-Gasparini).

Rete: 39’pt Galligani.

Note – Ammoniti: Farneti, Masini, Malaccari, Ciganda, Galligani, Giusti. Recuperi: 2’ e 5’.

SIENA – Terza vittoria di fila per il Siena che si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno. Per battere la Flaminia basta un guizzo di Galligani e una ripresa di contenimento. In avvio, al 10’, prima occasione per la Flaminia: cross di Malaccari per Cicada, Giusti non esce e Achy mette in angolo in extremis. Due minuti dopo risposta dei bianconeri (ieri in giallo e con la numerazione classica): lancio di Masini per Galligani che si accentra e calci sul primo palo. L’ex Pianese De Fazio è bravo a deviare. Di Gianni (16’) di testa mette a lato di pochissimo dopo un bel cross dalla sinistra di un intraprendente Di Paola. Poche azioni dopo altra potenziale occasione bianconera, con un batti e ribatti in area laziale concluso con un nulla di fatto. Palla gol clamorosa al 28’ con Galligani che però tutto solo davanti a De Fazio calcia debolmente. Sulla respinta Cavallari è in offside. Nei minuti successivi la formazione di Civita Castellana prende le misure ma davanti non riesce a pungere fino al 35’ quando Casoli pesca Ciganda che tutto solo di testa mette a lato. L’azione era nata da un contropiede dopo una situazione interessante da parte dei bianconeri di Magrini.

Il gol lo trova il Siena poco dopo con Galligani con un sinistro potentissimo che si infila sotto l’incrocio (nella foto).

Nel secondo tempo i ritmi sono più blandi. Magrini cambia praticamente subito tre giocatori inserendo forze fresche soprattutto a metà campo. Il primo squillo arriva dopo be 24 minuti con un palo esterno Bonifazi dalla sinistra, con Giusti che sembrava sulla traiettoria. Entra anche Carbè, all’esordio, nella programmata staffetta tra i due classe 2006 col portiere Tirelli out. Un destro di Lollo (28’) deviato è la prima situazione interessate del secondo tempo. Dentro anche un altro under, Pescicani, ma la Robur è tutta dentro la sua metà campo. La rovesciata di Ciganda è stoppata da Giusti (43’). E’ l’ultima occasione.

Guido De Leo