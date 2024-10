Robur: Boccardi, compleanno speciale: "Il regalo per i 28? Segnare domani"

Per festeggiare alla grande il suo compleanno – ha soffiato ieri su 28 candeline – Filippo Boccardi (nella foto) vorrebbe ricevere un regalo speciale. "Segnare domani il primo gol di questa nuova stagione". Una stagione iniziata di rincorsa: una vecchia cicatrice al retto femorale ha fatto i capricci e si è dovuto sottoporre a cure speciali. Non ha potuto svolgere il ritiro ed è arrivato a nastri di partenza indietro di condizione rispetto ai compagni. Ma adesso, dopo una piccola ricaduta dopo la Coppa Italia, sta bene e domenica scorsa ha vestito la maglia titolare. "Sì, è andata bene – ha detto – anche se sono un po’ autocritico e avrei potuto fare meglio in fase offensiva. Ho pensato più a difendere, anche per il ruolo che ho coperto. Il trequartista deve fare più attenzione, rispetto all’attaccante, alla fase di non possesso e ci sta che perda un po’ in lucidità. Ma posso fare di più". Anche perché ha un traguardo da tagliare, quest’anno. "Migliorare, rispetto alla stagione passata, a livello realizzativo – dice –, ovvero raggiungere la doppia cifra (8 i gol dello scorso campionato ndr). L’obiettivo di squadra è invece vincere più partite possibili, per tagliare il traguardo finale".

Giocatori di esperienza, là davanti, tanta la concorrenza. Poi l’infortunio di Tirelli… "Nell’ultima in casa, né io, né Candido né Giannetti abbiamo giocato – spiega l’attaccante –: ma fa parte del gioco. Siamo stati sfortunati, a Ghivizzano: abbiamo perso anche Di Gianni e Bianchi, bravo Carbé a reggere 80 minuti. Viste le occasioni, potevamo pure vincerla". Allo stesso traguardo della Robur mirano anche il Livorno e il Grosseto, squadra della città di Boccardi e di cui l’attaccante ha vestito la maglia per anni, centrando anche la promozione in Serie C. "Il Livorno è forte – afferma – ha giocatori di qualità e un ottimo allenatore. Conosco bene anche il direttore Bicchierai, che ho avuto proprio al Grosseto. I biancorossi non sono partiti benissimo, ma credo che abbiano tutto per giocarsela: magari non sono la squadra vista nel primo tempo domenica scorsa, che può schiacciare gli amaranto, ma neanche quella che ha preso tre gol in una manciata di minuti nella ripresa. Alla fine verranno fuori. Ma ci siamo anche noi e non staremo a guardare: sì, credo che al netto di sorprese come la Pianese l’anno scorso, siamo noi le squadre ‘da podio’". Il Seravezza Pozzi, che domani pesterà l’erba del Franchi, sembra avere l’intenzione di scombinare i piani… "E’ una buona squadra e lo dimostrano gli 8 punti ottenuti – dichiara Boccardi –: è un’avversaria forte e organizzata, ma noi siamo il Siena, giochiamo in casa e sappiamo quello che vogliamo".

Angela Gorellini