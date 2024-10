Robur: buone notizie dall’infermeria. Bianchi recuperato, Di Paola migliora

La Robur tira un sospiro di sollievo: l’infortunio capitato al difensore, classe 2005, Gabriele Di Paola durante la partita Orvietana-Siena, non è di grave entità. Il giovane bianconero ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti al Bertoni, ha lavorato in maniera differenziata, ma già da oggi potrebbe riprendere la regolare preparazione con i compagni. Un’altra pesante defezione nel parco quote, e per giunta alla vigilia di una delle partite più attese e importanti della stagione (il derby con il Livorno) sarebbe stata una vera e propria beffa. In sei giornate l’infermeria bianconera ha già dovuto accogliere, per una lunga degenza, i 2006 Tirelli e Di Gianni, oltre naturalmente a Giannetti che quota non è, ma rappresenta comunque uno dei giocatori cardine dello scacchiere di mister Magrini. Mister che, obbligato a schierare un 2004, un 2005 e un 2006, ha dovuto cambiare in corsa più volte la formazione adattando le sue scelte agli under a disposizione.

Se il portiere è in fase di ripresa dall’operazione al gomito destro a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, i due attaccanti proseguono nel proprio percorso di recupero. Per quanto riguarda Candido, che ha dato forfait a poche ore dalla partenza per l’Umbria domenica scorsa per un problema al costato, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente dallo staff medico. Buone notizie, infine, per quanto riguarda Bianchi: il capitano ha ripreso ad allenarsi con il gruppo (per la gara di Orvieto la Robur ha preferito infatti non rischiarlo) e sarà quindi a disposizione per il derby con gli amaranto: con tutta probabilità sarà in campo dal primo minuto. Questa la situazione non dovrebbero esserci grosse novità nell’undici titolare anti-Livorno: l’assenza di Di Paola avrebbe portato all’utilizzo di Ricchi a sinistra della linea difensiva, con Zichella a destra. L’altra possibilità l’impiego di Pescicani a centrocampo (lui e Zichella sono gli unici altri 2005 in rosa, considerando che Soumahoro non è ancora pronto), per un reparto più giovane, considerata la obbligatoria, nel caso, presenza di Farneti (2004). Il 2006 dovrebbe essere Stacchiotti (l’alternativa è Carbè): dopo aver scaldato il motore contro il Seravezza, il giovane portiere, a Orvieto, è stato protagonista di un’ottima prestazione, condita da un paio di interventi decisivi.

Per la trequarti ballottaggio Boccardi-Masini, nel tandem offensivo ci saranno invece Semprini e Galligani.