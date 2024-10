Robur, Cavallari scaccia subito la crisi: "Siamo tutti uniti e la squadra è forte"

La Robur è chiamata a rialzare subito la testa, dopo il ko nel derby con il Livorno e l’opaca prestazione di Poggibonsi. Nervi saldi: "Non siamo in crisi", dice il pilastro della difesa bianconera Daniele Cavallari (a sinistra nella foto).

Come state affrontando il momento? Gli obiettivi sono sempre gli stessi?

"Fin dall’inizio abbiamo sempre dato il massimo in ogni partita. Sappiamo di essere una squadra forte e un gruppo unito. Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo, ogni volta, per i tre punti, ma non sempre possiamo vincere. Nell’arco di una stagione possono esserci momenti meno belli, l’importante è andare avanti tutti insieme, i risultati arriveranno, anzi, torneranno".

Cosa è successo nelle ultime due giornate?

"Contro il Livorno la prestazione è stata buona, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, alla fine abbiamo preso gol su palla inattiva e su rigore. A Poggibonsi l’incontro è stato molto fisico, una battaglia. Nel secondo tempo, al momento in cui sono subentrati alcuni giocatori, ché non è mai facile partire a gara in corso, ci siamo abbassati troppo. Sì, è stata l’unica gara davvero sofferta".

Con il Livorno è stato sostituito: come sta?

"Considerando le due partite giocate nell’arco di pochi giorni, abbastanza bene. Al Franchi sono sceso in campo dopo tre giorni di febbre, non alta, però, non ero così debilitato. A un certo punto ho avuto qualche accenno di crampi, il mister mi ha visto in difficoltà e ha deciso di togliermi, ma per altri 5-10 minuti avrei potuto continuare. Comunque ci siamo subito chiariti".

Cavallari, si sta confermando un giocatore imprescindibile per la Robur.

"Essere mancino è probabilmente un vantaggio, io cerco sempre di dare il massimo per la squadra, ora siamo anche uno in meno, visto l’infortunio capitato a Fort. La fiducia del mister e dei compagni è comunque importante". L’arma in più del Siena si sta dimostrando la difesa.

"Siamo stati cinque giornate senza subire reti, nelle ultime qualcuno lo abbiamo preso, ma in campo ci sono anche gli avversari e pure di valore".

La Sangiovannese?

"Verranno qua per fare punti, il nostro atteggiamento dovrà essere sempre lo stesso, dovremo uscire dagli spogliatoi per tornare al successo".

Il Livorno sta tentando la fuga…

"Il campionato è iniziato da poco, fino a due giornate fa eravamo noi davanti a loro… Dobbiamo rimanere concentrati sul campo, provando a vincere il maggior numero di partite possibili. La classifica va guardata più avanti".

Angela Gorellini