Robur, decise le date della stagione. A inizio settembre via al campionato

A quasi due mesi dall’ultima partita giocata e le cronache occupate più da questioni extra campo che strettamente calcistiche (in primis il tema stadio, che tornerà a disposizione della Robur dopo un anno trascorso in affitto) in casa Siena si inizia pian piano a guardare al prossimo campionato. Se la società ha ufficializzato nei giorni scorsi i nomi dei primi due giocatori che faranno parte dell’organico stagione 2024/2025, ovvero l’attaccante Elia Galligani, confermato, e il difensore centrale Daniele Cavallari, a cui è stato rinnovato il contratto per un anno (certo di proseguire il suo percorso in bianconero anche Lorenzo Lollo che si è legato ai colori bianconeri, fino al 2026, oltre due mesi fa), la Lega nazionale Dilettanti ha ufficializzato la data di inizio del campionato che sta per aprire i battenti: lo start è fissato per domenica 8 settembre. Ma a fare da preludio al torneo sarà, come di consueto, la Coppa Italia che inizierà invece domenica 25 agosto. Pertanto, come ha spiegato nei giorni scorsi anche il direttore generale del Siena Fc Simone Farina, il ritiro della squadra di Magrini – l’obiettivo è di presentarsi ai nastri di partenza (a Castel Rigone, anche se ancora non è arrivata l’ufficialità) con la rosa già pronta o quasi – dovrebbe partire a fine luglio. Sta quindi per scattare il conto alla rovescia. Per quanto riguarda invece il Campionato nazionale Juniores, prenderà il via sabato 14 settembre.