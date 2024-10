Robur, derby amaro e quanta rabbia!. Un’errore rovina la bella prestazione

SIENA

1

LIVORNO

2

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari (22’st Biancon), Di Paola; Mastalli (14’st Ricchi), Lollo, Farneti; Masini (14’st Boccardi); Semprini (14’st Bianchi), Galligani (27’st Carbè).

Panchina: Giusti, Fort, Hagbe, Pescicani. Allenatore Magrini.

LIVORNO (4-2-3-1): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Risaliti, Arcuri (45’st Malva); Bellini, Hamlili; Parente (34’st Islam), Currarino (1’st Luci), Russo (13’st Dionisi); Rossetti (45’st Siniega).

Panchina: Tani, Malva, Marinari, Vallini, Regoli. Allenatore Indiani.

Arbitro Mazzer di Conegliano (Citarda-Spizuoco).

Reti: 40’pt Rossetti, 32’st Ricchi, 41’st Dionisi (rig.).

Note – Ammoniti: Galligani, Luci, Hamlili, Risaliti, Currarino. Espulso Magrini (26’st). Recuperi: 1’ e 5’.

SIENA – Il Siena dopo 38 risultati utili di fila si ferma nello scontro diretto contro il Livorno che in un incredibile dejavu con la stagione 17/18 si impone nel finale grazie ad un episodio. Il rammarico per i bianconeri è enorme dopo una partita equilibrata rimessa in piedi nonostante le assenze.

L’inizio della sfida era stato frenetico con un’azione di Galligani (1’) che approfitta di un liscio di D’Ancona ma il suo cross è debole. Uno scontro a metà campo tra i due protagonisti della prima azione porta al giallo all’11 del Siena tra le veementi proteste di entrambe le panchina. Dopo un paio situazioni interessanti per gli amaranto, ci provano in sequenza Farneti (19’) e Semprini (20’) ma le loro conclusioni da buona posizione finiscono larghe. Il primo intervento di Stacchiotti è in uscita sul destro ravvicinato di Russo (27’) dopo una bella azione del Livorno. L’occasionissima per sbloccare il derby del Franchi capita sul destro di Achy (38’): l’ivoriano sbuca alle spalle di tutti ma ‘cicca’ clamorosamente da pochi passi. Puntualmente il gol lo trovano gli avversari nell’azione dopo. Dall’angolo sbuca alle spalle di tutti Rossetti (40’) che al volo fa secco Stacchiotti (assist di Parente). Nel finale di tempo Livorno ancora in avanti col sinistro di Arcuci bloccato a terra da Stacchiotti e con Hamlili, che calcia debolmente.

Nel secondo tempo Morosi (6’) recupera una bella palla ma Masini sbaglia il controllo. Magrini mette dentro Bianchi, Boccardi e Ricchi. Quest’ultimo appena subentrato (17’) centra il palo con un assist di Galligani. La chiusura di Cavallari (21’) su Rossetti evita il colpo del ko. Galligani deve uscire, dentro il 2006 Carbè, per un attacco inedito con Boccardi e Bianchi. La Robur ci mette la voglia ma è spuntata e la difesa labronica tiene. Il lampo arriva poco dopo la mezzora con Ricchi che stavolta è preciso a insaccare l’assist di Bianchi. Ma la gioia è effimera: Islam (classe 2006 appena entrato) si conquista il rigore decisivo saltando un distratto Biancon. Dionisi segna dal dischetto il gol che decide il derby.

Guido De Leo