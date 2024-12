Robur giovanili: weekend di sfide cruciali per Juniores, Allievi e Giovanissimi

Fine settimana denso di impegni per le giovanili della Robur. Gli Juniores nazionali, impegnati nella dodicesima giornata di campionato, busseranno – questo pomeriggio alle 14,30 – alla porta del Roma City, capolista del girone. I ragazzi di Gill Voria sono al momento a quota 16 in classifica, con mezzo piede nei play off.

Partita in esterna anche per gli Allievi che scenderanno sul campo del Meroni: appuntamento domani alle 10.

Sempre domani, con fischio di inizio alle 9,30 i Giovanissimi bianconeri giocheranno in casa del Chiusi. Il Bertoni, all’Acquacalda, farà invece da cornice, oggi pomeriggio, alla sfida degli Esordienti contro, di nuovo, il Luigi Meroni: lo start è fissato alle 15,30.

All’opera in questo fine settimana, anche i Pulcini: i piccoli bianconeri saranno impegnati sul campo dell’Alberino, domani mattina alle 9.