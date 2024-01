Robur, Hagbe guarda già a domenica: "Partita tosta, ma vogliamo vincere"

Che gran gol ha segnato a Sinalunga Alfred Hagbe. Peccato però, per la Robur, che non sia valso i tre punti. Contro la squadra di Pezzatini, che Hagbe lo ha allenato l’anno scorso nella Primavera bianconera, è arrivato per i bianconeri il terzo pareggio consecutivo. Per il centrocampista la seconda rete stagionale, il suo obiettivo arrivare a 5.

Intanto domenica al Berni arriverà il Terranuova Traiana, terza forza del girone. "Sarà una delle partite più complicate dell’anno – ha spiegato Hagbe –, soprattutto sotto l’aspetto mentale: già all’andata sono stati rognosissimi, io fui pure espulso (con tre conseguenti giornate di squalifica ndr). Sono una squadra molto organizzata sotto l’spetto tecnico-tattico, ma il loro punto di forza è l’agonismo, dovremo stare attenti a non cadere nella trappola. Dovremo essere concreti: vogliamo portarla a casa". E riprendere il cammino, dopo un momento di flessione. "Ne abbiamo parlato – ha raccontato il bianconero – e i compagni più esperti, che hanno alle spalle anche vittorie di campionati, hanno spiegato che questi momenti, nell’arco di una stagione ci sono e potremmo anche incappare in una sconfitta. E’ logico che se un risultato non arriva è perché ci sono stati degli errori, quindi è su quelli che dobbiamo lavorare. Per quanto riguarda il gol non posso che ringraziare Roberto Candido per l’assist, mi ha messo una bellissima palla".

"C’è anche da dire – ha aggiunto – che questa settimana abbiamo affrontato tre partite, su campi pesanti e a livello fisico i muscoli sono abbastanza carichi: durante gli allenamenti, insieme al mister e allo staff, cercheremo di recuperare il più possibile". Hagbe si è fatto spazio in campo e nel cuore dei tifosi. "No, non mi sono affermato – le sue parole –, è che grazie al lavoro, alla dedizione e all’aiuto dei compagni e dell’allenatore, ho avuto l’occasione di far vedere quanto valgo. Abbiamo davanti un intero girone di ritorno e spero di poter segnare ancora e di poter dare una mano alla squadra. Indosso la maglia del Siena da quando sono piccolo e per me è un sogno vestirla tra i grandi. Spero di esserne all’altezza".

La Robur ha omaggiato la Contrada della Lupa (nella foto), per la ‘serata bianconera’ di mercoledì, proprio con la sua casacca, quella indossata a Sinalunga. "Con questa Contrada ho un rapporto particolare – ha svelato –: la prima volta ci sono venuto nel 2016, sono stato a entrambe le cene della prova generale e la Lupa ha fatto cappotto… Non sono proprio di Siena (è di Staggia ndr) ma il Palio è un orgoglio anche per me. Nelle Contrade poi ho tanti amici".