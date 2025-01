Robur, il presidente Bodin parla chiaro: "Contenere le spese è una priorità"

Il momento in cui un anno finisce e ne inizia uno nuovo è fatto di riflessioni, di bilanci e di buoni propositi. Quali siano quelli della proprietà del Siena Fc lo ha spiegato in un breve messaggio, diffuso sui canali ufficiali del club, il presidente bianconero Jonas Bodin (nella foto). "Aspettavamo con ansia questo 2025 – ha affermato il numero uno della Robur –: siamo ansiosi di pianificare i prossimi passi che includeranno il controllo dei costi, gli investimenti intelligenti, le strutture, il duro lavoro dentro e fuori dal campo e i buoni rapporti con gli sponsor, la città e i tifosi. Buon Anno!".

Così, come se non fossero state abbastanza chiare le dichiarazioni del direttore sportivo, Simone Guerri, a poche ore dall’arrivo del 2025, Bodin ha sottolineato che la priorità della dirigenza svedese è contenere le spese, "per dare alla società una base solida": un principio nobile, in prospettiva, ma che, nell’immediato, mette in secondo piano l’aspetto sportivo, quindi la passione dei tifosi e di chi ha a cuore la Robur. A chi, insomma, dopo una sconfitta, lecitamente, si arrabbia e non applaude e che magari l’anno successivo ci pensa due volte a sottoscrivere l’abbonamento o a dare un sostegno.

Guerri ha spiegato con trasparenza come le aspettative iniziali siano state tradite e che in questa finestra invernale di mercato potrà compiere, se va bene, un paio di operazioni (l’ingaggio di un 2005 e di un 2006). La proprietà, che fino a questo momento non ha comunque mai mancato un pagamento, gli ha chiesto di ridurre il budget: tradotto il Siena andrà avanti così, con l’obiettivo di raggiungere, almeno, i play off. Se la piazza non può far altro che accettare, ché in ogni caso i sogni di gloria sono svaniti già da un po’, la vera preoccupazione è per cosa la proprietà voglia fare il prossimo anno e quelli a venire. Una domanda che attende con doveroso batticuore, una risposta.

Intanto sono arrivati anche gli auguri del direttore generale, Simone Farina: "Desidero augurare un felice 2025 ai nostri tifosi che con tanta passione e dedizione hanno mostrato grande vicinanza alla società in questi ultimi due anni – le sue parole – confidando che questo nuovo anno porti soddisfazioni e nuovi traguardi per il Siena Fc". Una speranza di tutta la Siena bianconera.