Robur, la lunga pausa è agli sgoccioli. Quattro partite per chiudere in bellezza

La lunga interruzione del campionato sta ormai per terminare. Nel prossimo fine settimana il cammino della Robur riprenderà e la squadra potrà affrontare le ultime quattro partite pazza di gioia, già promossa in quarta serie, ‘per Dispersione’. I bianconeri vogliono comunque onorare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita la stagione, cercando di migliorare per quanto possibile il loro score. Il campo deve ancora dare gli ultimi verdetti e l’imbattibilità è un obiettivo da centrare, per dare ancora più lustro all’impresa.

In campo, però, ci sarà spazio anche per i giocatori che fino a questo momento ne hanno trovato meno e che avranno così la possibilità di dimostrare il proprio valore. C’è anche speranza di rivedere in campo i bianconeri che nelle ultime giornate sono stati costretti a guardare i compagni dalla tribuna causa infortunio. Fuori da oltre due mesi (ha subìto una lesione muscolare durante la partita con il Firenze Ovest a fine gennaio), Alessio Cristiani sta spingendo sull’acceleratore per poter collezionare qualche presenza in più in questo campionato in cui troppe volte ha dovuto combattere gli infortuni anziché gli avversari.

In questa settimana potrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni. Da valutare anche la situazione di Luca Leonardi, alle prese con la pubalgia, problema fastidioso per il quale è difficile stabilire i tempi di recupero. Per quanto riguarda Bernardo Masini, il centrocampista potrebbe farcela. Il problema al polpaccio che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane sembra poter essere superato, gradualmente ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Per il resto, e salvo defezioni dell’ultima ora, mister Magrini avrà tutti i bianconeri a disposizione (non ci sono giocatori squalificati). Al centro sportivo di Uopini, allora, testa all’Audax Rufina, che domenica pesterà l’erba del Berni. La squadra di Diotaiuti è al momento in piena lotta salvezza, terzultima con 26 gettoni all’attivo, gli stessi del Firenze Ovest e a -3 dalla coppia Lastrigiana-Asta. In palio, quindi, per i bianconeri che parlano fiorentino, punti pesantissimi. Per ogni avversario che i bianconeri incroceranno la possibilità di interrompere la marcia della regina del girone.