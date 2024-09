Robur, la prossima sfida è al ’Franchi’. Domenica arriva il Montevarchi

Era importante, per il Siena, iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Le vittorie portano sempre entusiasmo, aiutano a trovare fiducia e autostima, ad affrontare al meglio l’impegno successivo. Che per Bianchi e compagni sarà allo stadio Franchi contro il Montevarchi. Una partita per certi versi ‘storica’, quella di domenica, visto che segnerà il ritorno del Siena tra le mura di ‘casa’, il vecchio Rastrello, chiuso dall’aprile 2023 – a parte l’ultima sfida interna della passata stagione con il Mazzola – per le note vicissitudini societarie.

I tre punti conquistati sul campo del San Donato Tavarnelle hanno quindi permesso alla squadra di Magrini di affrontare la settimana di lavoro, iniziata proprio ieri al Bertoni dell’Acquacalda, con serenità. Una boccata di ossigeno, dopo un’estate non semplice e la sconfitta maturata, sempre al Pianigiani di Tavarnelle, in Coppa Italia. Domenica scorsa è scesa in campo una squadra diversa, rispetto a qualche giorno prima, più determinata e consapevole, un pizzico fortunata, ma vogliosa di centrare il risultato pieno. Fino alla fine, tanto che la rete di Elia Galligani, capocannoniere della passata stagione, è arrivata a una manciata di minuti dal gong.

Così, all’Acquacalda, i bianconeri si allenano per proseguire la marcia: buone notizie sul fronte Hagbe, costretto a saltare parte della preparazione per un problema al polpaccio; il centrocampista ha ripreso a lavorare con i compagni e con il Montevarchi dovrebbe essere a disposizione. Giannetti è invece alle prese con un lieve affaticamento muscolare, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Non sarà invece della sfida, di nuovo, Semprini, che ha ancora da scontare due delle tre giornate di squalifica che si è portato dietro dallo scorso campionato. Capitolo abbonamenti: è oggi il termine ultimo per sottoscrivere le tessere stagionali, arrivate negli ultimi giorni intorno a quota 1200: un’ottima risposta da parte del popolo bianconero che può solo migliorare in queste ore. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla tabaccheria Il Chiasso Largo (al mattino dalle 8,30 alle 13,30 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30) e al Siena club Fedelissimi (dalle 21,30 alle 24) oppure on line u Etes.it.

A.G.