Robur, le verità del direttore Farina: "I giocatori? Ne valutiamo diversi"

Sta lavorando alla costruzione della Robur stagione 2024/2025, il Siena Fc: il direttore generale Simone Farina (nella foto in piazza del Campo insieme al presidente biannconero Giacomini) ha tracciato a grandi linee i prossimi passi che muoverà la società di Simone Giacomini, con diverse direttrici da seguire, dalla messa a punto dell’organico, alle questioni organizzative, senza dimenticare un argomento sempre caldo sulle lastre, quello dello stadio.

Di lunedì la notizia dell’investimento, da parte dell’amministrazione, di 350mila euro per il Franchi e il Bertoni, con lo start dell’inizio dei lavori. "Diciamo che è un buon inizio – ha affermato sul tema Farina –. La prossima settimana si svolgerà un altro incontro in Comune tra il presidente Giacomini e il sindaco e il vice sindaco, proprio per chiudere la questione. Sarà decisa la modalità di assegnazione del Franchi e del Bertoni? Parleremo un po’ di tutto, dello stadio, del centro sportivo, degli investimenti che vorremmo fare anche noi in futuro. Sono tanti gli argomenti sul tavolo".

Come ha evidenziato a chiare lettere il numero uno bianconero, il settore giovanile è fondamentale nel progetto.

"Sì, è così e annuncio che presto ci saranno delle novità ci saranno delle novità – ha sottolineato il dg della Robur –. Ma finché non abbiamo i centri sportivi è un po’ complicato fare programmi, eppure le basi sono forti". ‘Centri sportivi’: ha parlato al plurale, Farina. "Sì, la nostra volontà è di mettere le fondamenta per rimanere tanti anni qua a Siena e il vivaio, in questo senso, è un punto cardine".

I tifosi, intanto, aspettano notizie anche sui nomi che andranno a comporre la rosa bianconera, chiamata a recitare il ruolo di protagonista nel prossimo campionato di Serie D.

"Stiamo valutando diversi giocatori – ha spiegato il direttore generale bianconero –, mentre per quanto riguarda il luogo dove svolgeremo il ritiro stiamo valutando. Abbiamo visto diverse sedi, in diverse regioni, entro la prossima settimana decideremo. Indicativamente l’idea è quella di partire alla fine di luglio, con una rosa già formata. Quando uno costruisce una squadra lo fa con l’idea di iniziare la preparazione estiva con l’organico al completo, a volte succede, altre volte no. No – conclude il direttore generale della Robur –, l’anno scorso non è successo (ride ndr), ma non per colpa nostra…".