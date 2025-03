Robur: Masini spinge sull’ottimismo: "Secondo posto? Io ci credo ancora"

Va controcorrente, il centrocampista del Siena, Bernardo Masini (nella foto). "Per come sono fatto al secondo posto ci credo ancora – ha affermato –: ci sono ancora tanti punti in palio e finché la matematica non ci condannerà, dovremo provarci. E’ chiaro, la sfida è complicata: la partita di domenica non andava persa. Se non dovessimo raggiungere il secondo posto, dovremmo comunque chiudere nella miglior posizione possibile dei play off e poi giocarceli da protagonisti". La ‘partita di domenica’ è la trasferta di Foligno che ha fatto scivolare il Siena a -8 dalla Fulgens. Una gara in cui i bianconeri sono apparsi scarichi. "Non sono d’accordo – ha ribattuto Masini –: ho rivisto la gara, è stata equilibrata. Loro hanno avuto, nel primo tempo, un paio di potenziali occasioni su palla inattiva, ma non hanno mai tirato in porta, mentre a noi è stato annullato un gol regolare. L’arbitro ha fischiato fallo a me e posso assicurare che non lo era assolutamente. Se fossimo passati in vantaggio la partita sarebbe cambiata. E abbiamo avuto anche un’altra chance con Boccardi. Nel secondo tempo stavamo forse facendo meglio noi, poi abbiamo commesso due errori gravi sui loro due gol; ma le valutazioni sono troppo spesso figlie dei risultati". Domani al Franchi arriverà il Figline. "Sarà un’altra partita difficile: all’andata dimostrarono di essere una squadra molto compatta, di categoria, che gioca molto sull’intensità e sul fisico. Sono in una situazione di classifica difficile, dovranno fare punti, ma noi non ci possiamo permettere di fare altri regali". Il finale d stagione, in generale, non sarà semplice. "Tutte le squadre giocano per conquistare punti, nessuna ci sta a perdere – ha detto Masini –. Affrontare avversarie che lottano per salvarsi può essere un ostacolo in più. Quello di Trestina è un campo balordo, anche la Fezzanese l’affronteremo fuori... Ma adesso dobbiamo pensare solo al Figline". "La sfida a tre con Grosseto e del Ghiviborgo? I maremmani, come noi, hanno una rosa importante anche se loro, a differenza nostra, hanno ingaggiato diversi giocatori nel mercato invernale. Il Ghiviborgo ha dalla sua la spensieratezza dei giovani; giocano senza pressioni, senza aspettative. Ma io ho fiducia nella mia squadra". Masini si è quindi soffermato sul proprio momento. "Sto andando un po’ a fasi alterne, in conseguenza dell’impiego – ha chiuso –. Dopo aver giocato 90 minuti in casa, andando molto bene, anche a livello fisico, il mister ha deciso di farmi subentrare due volte. Domenica sentivo che con lo scorrere dei minuti le mie condizioni stavano migliorando: la continuità aiuta, un maggior minutaggio mi avrebbe favorito".

Angela Gorellini