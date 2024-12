Robur, ostacolo Follonica Gavorrano. Magrini ordina: "Mai perdere la fiducia"

"Tutte le squadre attraversano dei momenti difficili, mai perdere la fiducia. Dobbiamo andare avanti, consapevoli delle nostre forze e dei nostri demeriti". L’allenatore della Robur Lamberto Magrini (nella foto) vuole così tracciare un solco con il passato. Quello più recente, con la su squadra reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e prestazioni poco brillanti. "In realtà nelle gare con Fulgens Foligno e Trestina, risultato a parte – ha detto il mister –, la squadra ha fatto qualche passo avanti nello sviluppo del gioco e nella capacità di chiudere l’azione, rispetto all’inizio del campionato. I centrocampisti sono arrivati in porta con maggiore facilità. E’ stato semmai commesso qualche erroretto in più in fase di non possesso, nei primi incontri eravamo più compatti e più sicuri e più capaci di soffrire, per quanto non abbiamo mai dominato. Sotto questo aspetto ci siamo un po’ persi". Vero è che, rispetto alla passata stagione, partita peraltro senza una adeguata preparazione estiva, il cammino è stato costellato di infortuni. "Un’analisi è stata fatta, ma è difficile capire le cause – ha spiegato Magrini –. Abbiamo avuto diversi problemi a causa dell’influenza, molti stop sono stati da trauma, vedi Tirelli, Fort e Semprini che sarà valutato nei prossimi giorni. Candido ha avuto la polmonite: ce l’aveva da giorni, lo vedevo in allenamento che non era lui. Lo abbiamo scoperto più tardi. A livello muscolare credo siamo nella media: da capire se la causa siano i troppi carichi di lavoro. In settimana abbiamo infatti portato avanti un lavoro di scarico, per vedere la reazione della squadra. Temo che il calo di domenica scorsa sia figlio di quelli". Aggregati alla squadra anche due 2005 svedesi. "Sono venuti per farsi vedere, sono già ripartiti – ha spiegato il mister –: non ho ancora avuto modo di parlarne con la proprietà o con il direttore. Il presidente verrà a Siena la prossima settimana".

Il presente si chiama Follonica Gavorrano: Magrini ha allenato i biancorossoblù per quattro anni. "Conosco l’ambiente – ha detto –, è sereno e tranquillo: quando abbiamo vinto il campionato, la media spettatori era di 150 tifosi… Durante la mia permanenza abbiamo ottenuto ottimi risultati, tra salvezze, play off e promozioni". "Oggi il Follonica Gavorrano è una buona squadra – ha chiuso l’allenatore della Robur –, con giocatori di livello per la categoria, come dimostrano le ultime annate: la passata stagione sono arrivati secondi in campionato e in finale in Coppa Italia con il Trapani, dove hanno perso il ritorno, ma vinto l’andata".

Angela Gorellini