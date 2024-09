Robur, primo posto e problema quote. Di Gianni ‘costretto’ a giocare per 90’

E’ vero, dopo due giornate ha poco senso guardare la classifica. Però, diciamocelo, vedere la Robur in testa alla graduatoria, sola soletta, fa sempre un certo effetto. La squadra di Magrini è stata l’unica ad aver cetrato due vittorie su due partite giocate, in questo inizio di stagione e, per quanto il cammino sia appena iniziato, è stato un primo passo importante. Sia per la classifica stessa che per il morale, per prendere slancio in un momento in cui le gambe fanno anche un po’ fatica. Sì, sono stati due successi sudati e anche n po’ fortunosi, ma anche questo fa parte del gioco. Un gioco che dà e che toglie, la sfortuna ci ha messo subito lo zampino: contro il Montevarchi, domenica scorsa, il giovane portiere Tirelli si è infortunato a un gomito e sia domani che la prossima, sul campo del Ghiviborgo, non ci sarà, nella speranza che il suo recupero non vada oltre i venti giorni (la migliore delle ipotesi). Se Giusti, che è una assoluta sicurezza, prenderà il suo posto, il Siena si presenterà al cospetto della Flaminia, squadra ben avvezza alla categoria, con un secondo portiere, Cristian Paolucci, classe 2007 (la Juniores ha praticamente tutti 2007) alla prima esperienza tra i grandi, che si è trovato catapultato all’improvviso in un sogno tutto da gestire. I grattacapi per mister Magrini non finiscono qua: senza Tirelli, il tecnico bianconero ha solo due 2006 a disposizione, Di Gianni e Carbè che però non è, quest’ultimo, in gran condizione (potrebbe essere aggregato alla prima squadra qualche ragazzo di Voria).

Sarà quindi l’attaccante a vestire la maglia titolare con Giannetti (nella foto), probabilmente, seduto in panchina e tutte le dita bianconere incrociate perché la partita del giovane proveniente dalla Lazio fili liscia senza intoppi. Una situazione abbastanza complicata, alla quale la società potrebbe pensare di porre rimedio attingendo dal mercato, qualora l’infortunio d Tirelli si rivelasse particolarmente lungo (è atteso l’esito degli accertamenti). Per il resto non dovrebbero esserci novità di formazione, con Morosi, Achy, Cavallari e Di Paola in difesa, Bianchi, Lollo e Mastalli a centrocampo e il tandem offensivo composto da Di Gianni e Galligani: l’unico ballottaggio è Candido-Masini, al rientro.

A.G.