Robur pronta per la sfida contro la Fezzanese: Morosi e Masini tornano in campo

Con il morale rinfrancato dalla vittoria sul Follonica Gavorrano, la Robur è già concentrata sulla prossima sfida offerta dal calendario, la trasferta di Seravezza, ‘casa’ della Fezzanese. Pochi, anche stavolta, i giorni a disposizione di mister Voria (foto) per preparare la partita: la 32ma giornata di campionato andrà in scena dopodomani, in considerazione della Pasqua, Bianchi e compagni pesteranno l’erba dello stadio Buon Riposo alle 15. Pertanto c’è da immaginare che il tecnico bianconero si muoverà nuovamente nel segno della continuità, almeno in riferimento al sistema di gioco. Potrebbe cambiare semmai qualcosa a livello di interpreti per dare a tutti i giocatori ("questo è il mio credo", le sue parole) l’opportunità di farsi vedere.

Rispetto alla gara con il San Donato Tavarnelle il mister avrà di nuovo a disposizione Morosi e Masini: entrambi, out per problemi fisici sabato, hanno infatti ripreso a lavorare regolarmente con la squadra. Non sarà della partita, però, Biancon che dovrà scontare una giornata di squalifica dopo l’ammonizione presa, da diffidato, al Franchi (l’altro sicuro assente è Ricchi che prosegue con il proprio percorso di recupero). La difesa, allora, cambierà sicuramente faccia: probabile che Morosi si riprenda il posto a destra della linea (anche se Pescicani, adattato al ruolo, ha fornito una buona prestazione), mentre al centro, a fianco di Cavallari, tornerà Achy, a sinistra dovrebbe trovare conferma Di Paola. Ieri al Bertoni la Robur si è preparata divisa in gruppi: i giocatori impegnati contro il Follonica Gavorrano hanno svolto un lavoro di scarico; gli altri, dopo una serie di esercizi tecnico/tattici, ha sostenuto una partitella con la Juniores bianconera, guidata, dopo il passaggio di Voria in prima squadra, da Alfons Muca, suo ‘ex’ vice. Bianchi e compagni torneranno in campo oggi, per una sessione pomeridiana, mentre la rifinitura di domani si svolgerà al mattino. Previsti allenamenti anche venerdì e sabato mattina. Tutte le sedute si terranno al Bertoni. La società, intanto, ha comunicato che a partire da questa settimana lo store ufficiale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e che sono ancora disponibili le promo sul merchandising: 1) maglia home/away+sciarpa raso+cappellino 80 euro. 2) sciarpa lana+lanyard+magnete+penna+matita 30 euro.