Robur, sarà una pausa lunga e utile. Prima sfida il 10 gennaio con la Fortis

I bianconeri torneranno in campo oggi per riprendere la preparazione dopo la pausa per le festività natalizie: qualche giorno di lavoro intenso, per interrompere di nuovo sabato, salutare il nuovo anno in famiglia e poi tuffarsi senza più soste in campionato. Alla prima giornata, domenica 7 gennaio, la Robur starà a guardare gli altri, dovendo osservare il turno di riposo. Lo start, per la squadra di Magrini, coinciderà con il turno infrasettimanale di mercoledì 10, quando a bussare alla porta dei bianconeri sarà la Fortis Juventus. E’ stato a Borgo San Lorenzo che è iniziata, in tutta fretta, l’avventura del Siena Fc: nonostante i pochi giorni a disposizione per preparare la partita, senza il ritiro di preparazione alle spalle, Bianchi e compagni riuscirono a conquistare i tre punti, grazie alle reti di Masini e Ricciardo: la vittoria forse più importante delle tredici ottenute nel girone di andata, quella che ha dato alla squadra e all’ambiente tutto, morale, entusiasmo e consapevolezza, quella che ha dato il là alla rincorsa bianconera. Qualche inciampo iniziale, del resto, poteva pure starci, invece la marcia è andata via spedita, con la conquista della vetta alla nona giornata e l’accelerata finale che ha portato la Robur a +14 dalle inseguitrici. Un distacco non impossibile da colmare, ma sicuramente confortante, per una quadra che ha dimostrato settimana dopo settimana di essere superiore a ogni avversario.

Angela Gorellini