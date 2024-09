Robur, scocca l’ora della presentazione. Mercoledì appuntamento in S. Giovanni

La presentazione ufficiale del Siena Fc avverrà mercoledì in piazza San Giovanni in prima serata (inizio alle ore 20). Questo si è appreso dalla delibera della giunta comunale firmata dal sindaco Nicoletta Fabio, che conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni. Il sipario sulla nuova Robur si alzerà dunque a pochi giorni dalla prima di campionato e contestualmente verranno anche svelati i numeri di maglia, visto che da questa stagione la squadra tornerà ad avere la numerazione fissa a differenza dell’anno scorso in Eccellenza. L’ultimo precedente al Battistero è della stagione 2017/18 con l’allora formazione di Michele Mignani che si apprestava a giocare una annata bella quanto sfortunata con il secondo posto in regular season dietro al Livorno e il ko in finale playoff contro il Cosenza a Pescara. Nelle successive stagioni le ambientazioni sono state diverse tra Robur Siena e Acn/r Siena, tra Piazza Indipendenza, il teatro dei Rinnovati ed infine lo stadio Franchi, come nel secondo anno degli armeni (estate 2021 quando le premesse sembravano importanti). Piazza Jacopo della Quercia, spostandoci di pochi metri, fu invece la location di due presentazioni di annate piuttosto fortunate ma in questo caso è necessario riavvolgere il nastro indietro di diversi anni visto che si tratta dei campionati 2010/11 con Antonio Conte allenatore, quindi in B, e di quello successivo, con Giuseppe Sannino sulla panchina bianconera in quella che poi diverrà la migliore stagione della storia della Robur conclusa col record (eguagliato) di punti in serie A, 44, e la semifinale di Coppa Italia. Nel frattempo la prima squadra bianconera oggi si allenerà per l’ultima volta della settimana prima di due giorni di riposo concessi da mister Magrini. Bianchi e compagni si ritroveranno al ‘Bertoni’ dell’Acquacalda martedì pomeriggio per iniziare la preparazione in vista della prima giornata di campionato, previsto per domenica 8 alle 15 a San Donato. Per la gara contro la giovane quanto pericolosa formazione di Bonuccelli Magrini dovrebbe avere praticamente tutti a disposizione tranne il solo Hagbe che sta recuperando dal problema muscolare subito nel ritiro di Castel Rigone.

Guido De Leo