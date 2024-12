Robur Siena: Mattia Ruggiero verso il trasferimento, addio imminente

Dopo Zichella, tornato alla Fulgens Foligno e Soumahoro passato in prestito al Torrita, la terza partenza, in casa Robur, sarà quella di Mattia Ruggiero. Il giovane trequartista, come ha spiegato ieri mister Magrini, non si allena con la squadra già da circa due settimane. Non rimarrà in bianconero, anche se non ha ancora trovato una nuova destinazione. Il suo trasferimento rientra nel piano di sfoltimento della rosa da quei giocatori che hanno trovato poco spazio o non hanno convinto e che potranno così lasciare caselle vuote per eventuali nuovi arrivi.

Il tecnico bianconero, ieri, ha anche parlato del parco portieri, in vista del prossimo rientro di Tirelli, che ha subìto una frattura al gomito alla seconda giornata (si è poi sottoposto a intervento chirurgico) e non è più rientrato. "Andremo avanti con due elementi", le parole del mister. Tutto lascia presagire, allora, che sia proprio Tirelli – di proprietà del Catania – l’estremo difensore da cui il Siena si separerà. Paolucci potrebbe quindi continuare a fare il terzo, alternandosi tra la Juniores e la prima squadra (già adesso è nell’elenco dei convocati insieme a Bianchi e compagni).