Robur sprecona e sempre più impacciata. La cenerentola Fezzanese sbanca il Franchi

SIENA

0

FEZZANESE

1

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari, Ricchi; Bianchi (26’st Mastalli), Farneti (17’st Giannetti), Pescicani (17’st Di Paola); Masini (26’st Candido); Boccardi, Galligani (35’st Di Gianni).

Panchina: Giusti, Biancon, Hagbe, Fort. Allenatore Magrini.

FEZZANESE (3-5-2): Pucci; Giammarresi, D’Alessandro, Masi; Salvetti, Scieuzo (1’st Cantatore), Bruccini (38’st Beccarelli), Loffredo, Selimi; Ngom (12’st Mariotti), Lunghi.

Panchina: Calò, Martera, Campana, Stradini, Giampieri, Sacchelli. Allenatore Leccese (Ruvo squalificato).

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme (Di Curzio-Bianchi).

Rete: 22’st Mariotti.

Note – Recuperi: 0 e 4’. Ammoniti: Pucci, Masi, Ricchi e Cavallari.

SIENA – Non è Badesse o Sinalunga ma poco ci manca. La Fezzanese, fino a ieri a quota 8 in 14 giornate, sbanca il Franchi e condanna il Siena ad una figuraccia da top5 degli ultimi 10 anni. Non era facile perdere contro una squadra che per 70’ non ha superato la sua metà campo ma a questa squadra nulla sembra essere precluso. Per impegno e dedizione la Fezzanese ha meritato il successo seppur come detto schiacciata per tre quarti di gara dagli spuntati bianconeri incapaci di segnare anche da pochi passi. L’inizio era sembrato promettente. Al 9’ primo tiro con Masini ma Pucci è bravo e respinge. La Robur, poco brillante, la fa gara e entra in area una seconda volta col cross di Galligani per l’accorrente Pescicani. La difesa spezzina chiude (20’). Una incursione di Boccardi (34’) non porta a nulla nonostante il 10 arrivi praticamente ad un passo dalla porta di Pucci. Masini è ancora una volta il più pericoloso col colpo di testa al 42’ (cross di Pescicani). Pucci alza in angolo.

La ripresa inizia con la girata di Farneti, ben indirizzata, ma bloccata da un difensore dentro l’area. Occasionissima (4’) per Boccardi che servito da Galligani calcia addosso ad un avversario da ottima posizione vanificando la migliore palla gol fino a quel momento. Cross di Ricchi per Bianchi, colpo di testa largo. Il terzino sbaglia la misura del cross poco dopo mentre al 13’ ci prova Boccardi da fuori, palla a lato. Prima sortita della Fezzanese al 16’: destro di Bruccini a lato di poco. Dentro Giannetti e Di Paola ma il gol lo trovano gli avversari, incredibilmente. Il destro di Mariotti è debole e centrale ma Stacchiotti commette l’errore che vale il vantaggio. Robur in bambola. Prova a svegliarla Galligani ma Pucci risponde di piede da pochi passi. Ricchi (30’) da ottima posizione mette a lato servito da Candido. E’ l’ultima situazione interessante. Nel gelo del Franchi, davanti a pochi intimi, si consuma l’ennesima sconfitta dell’ultimo, tremendo, periodo. Se esiste un società la speranza è che si faccia viva prima che sia troppo tardi. Guido De Leo